La Mesa del Parlamento de Galicia requirió a los que fueron titulares del Grupo Común da Esquerda y del Grupo Mixto que entregasen las cuentas correspondientes al año 2020, después de que en las elecciones del 12 de julio no obtuviesen representación y se quedasen fuera del Pazo do Hórreo. Por ello, los antiguos socios de Anova, EU y Podemos deberán devolver a la cámara gallega casi 60.000 euros y los de En Marea, 50 céntimos, al no contar ya con ningún diputado.

Es una situación inédita y que llegó a presentar dudas sobre qué había que hacer con el dinero que había en las cuentas de los grupos, ya que el proceder de cada uno de ellos, incluidos el PP, BNG y PSdeG, es diferente y algunas fuerzas políticas, de hecho, operan con una sola cuenta para el partido y el Parlamento.

Los balances fueron entregados en el registro de la Cámara tanto por los que fueron integrantes del Grupo Común da Esquerda (que concurrieron con En Marea y que proceden de Podemos, Anova y Esquerda Unida), como del Grupo Mixto (que al final de la legislatura quedó integrado solo por diputados de la candidatura En Marea).