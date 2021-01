El año en que estalló la pandemia del COVID se cerró con 70 muertos en las carreteras interurbanas de Galicia. Se trata de la cifra más baja de la historia en la comunidad y que supone un 20,4% menos que los 88 fallecidos que dejaron los siniestros en las red viaria gallega en 2019. Sin embargo, esta caída de la accidentalidad, que se queda unas décimas por debajo de la registrada en el conjunto del país (-21%, con 870 víctimas mortales, la primera vez en que las estadísticas se quedan por debajo de los mil fallecidos) ha sido menor que el descenso de desplazamientos por carretera debido a las restricciones de movilidad impuestas por el coronavirus: un 25% menos que el año anterior, aunque en los fines de semana se llegó a rozar el 40% y hubo días en que el tráfico se desplomó un 90%.

Con estas cifras, Galicia suma el 8% de los fallecidos en accidentes de tráfico y es la sexta comunidad con más siniestros mortales. A la cabeza, Andalucía, con 184 muertos en carretera; seguida de Cataluña, 105; Castilla y León, 89; Castilla-La Mancha, 81 y Comunidad Valenciana, 74, según el balance provisional de la siniestralidad vial en 2020, que contabiliza los fallecidos en accidente a 24 horas (las muertes en las 24 primeras horas del siniestro) presentado ayer por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el director general de Tráfico, Pere Navarro.

La tendencia en 2020 ha sido a la baja en todas las comunidades, con la excepción de Castilla-La Mancha y Baleares, donde repuntó la accidentalidad mortal un 24,6% y 4%, respectivamente. En Cantabria, el balance no varió respecto a 2019 (9 muertos). Los mayores descensos se consiguieron en Madrid (-51%), Canarias (-43,6%), Cataluña (-40%) y Asturias (-38%).

En su intervención, advirtió de que pese a este descenso de la siniestralidad son “cifras inaceptables para la sociedad y para quienes trabajamos en el Ministerio del Interior y la DGT”. “Todos sabemos que esas muertes y heridas graves son en su mayoría evitables y, por lo tanto, asumimos la obligación de evitarlas”, sentenció el ministro del Interior.

Provincias. En Galicia, A Coruña protagoniza el mayor descenso de la accidentalidad mortal: 25 fallecidos frente a los 39 del año anterior (un 36% menos). En Lugo, la reducción fue del 29,4%, al pasar de 17 víctimas mortales en 2019 a 12 el año pasado. En Pontevedra se contabilizaron 24 muertos, la misma cifra que el año anterior y también en 2017. En el otro lado de la balanza está Ourense, la única provincia gallega donde repuntaron los siniestros mortales: 9 fallecidos, uno más que un año atrás.

Tipo de vías. Las carreteras convencionales son las más peligrosas, ya que concentran el grueso de los accidentes mortales (casi el 80% del total). Durante el año de la pandemia, los fallecidos en las autopistas y autovías del país disminuyeron un 34% frente al descenso del 16% en las vías secundarias.

Tipo de accidente. Destaca el descenso de los siniestros mortales por colisiones traseras y múltiples (-36%) y por choques frontales (-31%); y en menor medida por salidas de vía (-11%). Durante el estado de alarma, seis de cada diez víctimas mortales en carretera se produjeron por salidas de vía frente al 40% del promedio de los últimos cinco años entre el 15 de marzo y el 20 de junio.

Por edad y sexo. Los grupos de edad que registraron un mayor descenso de fallecidos en el asfalto fueron los de 45 a 54 años ( -26%) y de 25 a 34 y de mayores de 65 años (-23%), seguidos de los menores de 14 años (pasaron de 19 a 7 víctimas). Y las menores disminuciones, entre los jóvenes de 15 a 24 años y del grupo de 55 a 64 (-15%). Los hombres representan el 82% de los muertos en carretera, dos puntos por encima del promedio del último lustro.

Cinturón. Pese a que la cultura del uso del cinturón de seguridad debería estar interiorizada, todavía hoy hay conductores y pasajeros que inician un viaje por carretera sin los correspondientes dispositivos de seguridad. El 26% de los usuarios de turismos y furgonetas fallecidos no llevaban cinturón de seguridad (125) frente al 22% en 2019. Si lo hubieran utilizado la mitad de estos podría haberse salvado, según destacan desde Interior.

Grupos vulnerables. Uno de cada tres muertos el año pasado en accidentes de tráfico en las carreteras del país (36%) era de colectivos vulnerables (peatones, ciclistas o motoristas). En total en España, 317 fallecidos, un 29% menos que el año anterior. En el caso de los atropellos mortales, con 92 víctimas, se redujeron un 22% y de siniestros con motos hubo 173 fallecidos, un -35%.

Guantes obligatorios para ‘riders’ y motoristas

La DGT estudia una reforma del Reglamento de Circulación para, entre otras medidas, obligar a los repartidores conocidos como riders a usar guantes, así como a los motoristas. Son algunas de las medidas que Tráfico plantea para dotar de mayor seguridad a los colectivos vulnerables (motociclistas, ciclistas y peatones) dentro del actual Reglamento de Circulación, cuya modificación se someterá en breve al trámite de información pública. Así lo avanzaron ayer el ministro del Interior y el director general de Tráfico. Otra de las medidas que se incluirán en esa reforma será la posibilidad de que las motos puedan circular por el arcén de las carreteras cuando estas estén colapsadas, pero no podrán sobrepasar los 30 km/h de velocidad. Marlaska repasó los retos de Tráfico, entre ellos la entrada en vigor el próximo 11 de mayo de las nuevas limitaciones de velocidad en las ciudades, que serán de un máximo de 30 km/h en las vías de un único carril por sentido. Tráfico creará un grupo de trabajo con los principales ayuntamientos para debatir sobre la ordenación y disciplina de los vehículos de movilidad personal (VMP) en las ciudades, los conocidos como patinetes. En este equipo se debatirán cuestiones como el uso o no del casco, chaleco reflectante y edad mínima para conducir estos VMP. Otro de los retos es continuar la tramitación del anteproyecto de reforma de la Ley de Tráfico, que aumenta de 3 a 4 los puntos a detraer por no utilizar el casco o el cinturón de seguridad y de 3 a 6 por usar el móvil al volante.