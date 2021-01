El Camino de Santiago ha sido elegido por los lectores del diario The New York Times como uno de los "lugares para amar" y visitar en 2021, según ha publicado este periódico tras hacer un sondeo entre sus seguidores acerca de los lugares que les han "deleitado, inspirado y consolado" en el "oscuro" año 2020.

Entre las más de 2.000 sugerencias remitidas, el diario ha seleccionado 52 propuestas, y una de ellas ha sido la enviada por el escritor Sam Michaux, quien ha recalcado que la Ruta Jacobea supone una experiencia que "es más sobre uno mismo, que sobre buscar un selfie ("more about the self than the selfie").

Según ha relatado este lector, ha recorrido, junto a su abuelo de 80 años, cuatro rutas del Camino de Santiago y sus recorridos "fueron oportunidades sin distracciones". Así, ha reconocido que, aunque no esperaba disfrutarlo, se sorprendió "apreciando tanto la meditación forzada como a los compañeros de viaje" que conocieron por el camino.

Michaux ha explicado que hicieron la primera ruta en 2007 y que ha vuelto varias veces y que espera volver con su abuelo para completar los últimos 100 kilómetros del Camino francés, en nombre de su padre, recientemente fallecido.

Entre los 52 lugares "para amar" este año, The New York Times ha seleccionado otro destino español, la ciudad de Córdoba, que se suma a otras propuestas remitidas por los lectores, como el oasis de Siwa en Egipto, Los Llanos en Colombia, el 'triángulo dorado' de Montana en Estados Unidos, la ciudad de Dakar en Senegal, o el sendero Laugavegur en Islandia.

XACOBEO 2021-2022

Precisamente, Galicia celebra en 2021 el Año Santo Xacobeo, un evento que, de forma excepcional, se extenderá también en todo 2022, tras la autorización de Roma, debido a la circunstancias especiales motivadas por la pandemia de COVID-19.

Este es uno de los años santos más esperados de los últimos tiempos, ya que se produce tras el periodo sin jubileos más largo de la cadencia, 11 años, y en plena crisis por la pandemia. De hecho, la expectativa es que el Xacobeo sirva de revulsivo para la recuperación económica.

Además de la posibilidad de conseguir la indulgencia plenaria, los peregrinos y visitantes que lleguen a Santiago contarán con otro aliciente, el de poder ver la catedral rehabilitada (incluido el Pórtico de la Gloria, tras una década de trabajos).