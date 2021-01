Roberto C. C., de 39 años, falleció la noche del viernes al sábado tras sufrir un siniestro de tráfico cuando circulaba por la carretera N-532, que conecta Verín con la frontera de Portugal, en la conocida como recta de Tamaguelos. El siniestro se registró de madrugada, sobre la 01.30. Su vehículo Volkswagen Passat, que conducía en sentido al país vecino, se salió de la carretera e impactó contra un poste del tendido eléctrico. El hombre, vecino de Tamagos (Verín), se encontraba de permiso de salida ordinario de la prisión. Era recluso del centro penitenciario de Pereiro de Aguiar y no tenía que regresar hasta el martes 19. Su evolución carcelaria era “muy buena”. Según informó el Subsector de la Guardia Civil de Tráfico, tenía el carné retirado por sentencia judicial. Una resolución del Penal número 12 de Barcelona lo había privado del derecho a conducir vehículos a motor hasta el 10 de agosto de 2021. Distintas fuentes añaden que tampoco llevaba puesto el cinturón de seguridad.

Una ambulancia que pasaba por la carretera alertó a la central de emergencias del 112, sobre las dos de la madrugada, de que había una persona atrapada en el interior de un coche accidentado contra una instalación eléctrica Al lugar se desplazaron una patrulla de motoristas y un equipo de atestados de la Guardia Civil de Verín. Los agentes vieron el estado del conductor y único ocupante y se dieron cuenta en la escena de que había fallecido. Así lo confirmó el médico del servicio de urgencias sanitarias 061.

Para poder excarcelar el cuerpo sin vida del interior del automóvil, los bomberos de Verín tuvieron que asegurar el poste de la luz porque existía un riesgo de caída inminente, tanto sobre el vehículo siniestrado como sobre los profesionales que intervenían en el rescate. La Guardia Civil pasó aviso al juzgado local, que delegó la diligencia de traslado del cadáver en la agrupación de Tráfico. La autopsia forense ayudará a determinar las circunstancias que rodearon este accidente mortal. El suministro de luz en la zona se vio afectado y el 112 informó a la empresa.