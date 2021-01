La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) expresó su rechazo total a una de las medidas recogidas en la ley de reactivación económica que impulsa el PP en el Parlamento, la que autorizará que determinadas gestorías puedan tramitar licencias de obra con el fin de acortar los plazos. Los concellos consideran “inadmisible” esta posibilidad.

Alegan que las empresas certificadoras pueden ser parte interesada en el negocio y que este procedimiento generará un mayor número de expedientes de reposición de la legalidad urbanística y una mayor inseguridad jurídica, todo ello en perjuicio de los propios emprendedores.

Así lo expuso el presidente de la Fegamp, el socialista Alberto Varela, tras reunirse con el vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Francisco Conde, para conocer los detalles de la futura ley.

Las acciones de estas gestorías para tramitar las licencias serían válidas a todos los efectos, pudiendo sustituir los respectivos informes urbanísticos y jurídicos de los ayuntamientos con todas las garantías legales. Ya no serían preceptivos, como ahora, estos dos documentos municipales, aunque sí la autorización final de inicio de obras.

No obstante, para que esta medida vaya adelante necesitan la colaboración de los ayuntamientos, algo a lo que, al menos por ahora, no apoyarán. Varela lamentó además que la ley la promueva el PP y no la Xunta, por lo que los concellos no pueden presentar alegaciones.