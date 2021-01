No hay día en que alguien no se salte las restricciones de movilidad impuestas por la pandemia, no salga del municipio pese a estar prohibido o incumpla el toque de queda. Las cifras de muertos y contagios que no dejan de aumentar día tras día a algunos les dicen poco. Desde que el viernes de la semana pasada la Xunta endureció las medidas para frenar el cada vez más alarmante avance del COVID, la Guardia Civil y la Policía Nacional realizaron un total de 2.912 los dispositivos en la comunidad que derivaron en 1.129 propuestas de sanción, según datos facilitados ayer por la Delegación del Gobierno.

En la jornada del jueves, fueron detectadas 124 personas que incumplían con las restricciones fijadas en la comunidad. Ese día, según el último balance, se realizaron en Galicia 378 operativos de control que alcanzaron a 5.707 personas y 3.099 vehículos. Por parte de la Policía Nacional el jueves se practicaron 114 controles en los que identificó a 2.889 personas. A su vez, la Guardia Civil desplegó 264 dispositivos en los que identificó a otras 2.818 personas. En cuanto a vehículos, la Policía Nacional controló a 1.505 y la Benemérita otros 1.594. En lo que respecta a las propuestas de sanción, la Guardia Civil planteó 79 y la Nacional, 45.

Con estos últimos 378 dispositivos, se elevan a 2.912 desde que el pasado viernes entraran en vigor las medidas sanitarias aprobadas por la Xunta.

Durante estos operativos, los agentes identificaron a un total de 48.340 personas y controlado 33.157 vehículos. El delegado del Gobierno, Javier Losada, recordó ayer a la ciudadanía “la necesidad de que continúe la responsabilidad individual en el cumplimiento de medidas aprobadas para frenar la expansión del COVID”.

Controles COVID destapan alcohol y velocidad

Dos por uno o incluso tres. Los controles en carretera para evitar incumplimientos de las restricciones de movilidad impuestas por el COVID destapan conductores que además de intentar salir de su municipio pese a tenerlo prohibido también eluden las normas de tráfico. Los hay que no solo se saltan el cierre perimetral impuesto en su concello por una pandemia que no da respiro y que ayer sumó 1.800 nuevos contagios en Galicia. Además de ponerse al volante para ir al municipio vecino, algunos con la excusa de ir a la farmacia cuando tienen una solo 700 metros lo hacen en estado ebrio y otros añaden a esta combinación nefasta al volante uno elemento más: una velocidad estratosférica. Para contener la propagación del coronavirus, las patrullas de la Guardia Civil de Tráfico en Galicia intensificarán los controles en carretera. Para ello, se establecerán diferentes puntos de control en todo tipo de vías y a cualquier hora del día, donde se combinarán con la realización de pruebas de alcohol y drogas, así como de velocidad, con especial atención en aquellas zonas con niveles máximos de restricción. Con este tipo de dispositivos, el Sector de Tráfico en Galicia se propone crear una “mayor concienciación” entre los conductores de que no solo el alcohol y las drogas en la conducción resultan un binomio peligro, sino que también los excesos de velocidad están detrás, en numerosas ocasiones, de los accidentes mortales.