La mayoría de los gallegos, también los que residen en las áreas más rurales, nunca han visto un lobo en su vida. ¿La decisión de incluir a este animal en el Listado de Especies en Régimen de Protección General y, por tanto, deje de ser una especie cinegética, supone un problema? Para los ganaderos, sin duda, sí. Se posicionan junto a Xunta y sindicatos agrarios y entienden que la absoluta protección a esta especie les ocasionará un perjuicio a un sector en una perenne crisis por los ataques a su cabaña ganadera.

Organizaciones como Unións Agrarias estiman en cerca de 4.000 las cabezas de ganado al año que el lobo mata en la comunidad, pero, a su juicio, solamente el 60% figura en los registros oficiales. No obstante, los registros oficiales de la Xunta concluyen que en 2019 hubo 1.396 avisos, con 2.321 reses —441 caballos, 957 ovejas, 216 cabras y 707 vacas— afectadas.

En un territorio donde el vacuno de leche en mayor medida, pero también el de carne tienen un notable peso en la economía, el sector ganadero se muestra contrario a que se deje de matar el lobo por el perjuicio que les ocasiona a su cabaña. Juan Carlos Quintela Carreira es un ganadero que gestiona una explotación en extensivo de 40 vacas y dos bueyes: “Hace dos años el lobo me mató siete terneros, pero no soy el único afectado en esta zona porque a un vecino le mató tres y cinco a otro”. A su juicio, la administración tiene que tomar medidas para controlar los daños de esta especie para evitar la ruina de los ganaderos. Como productor de carne, advierte de que quedarse sin un ternero implica dos años de pérdidas económicas hasta que la madre pare otra vez y la cría tiene la edad suficiente para ser colocada en el mercado. “No tengo nada contra el lobo, pero si a mí me obligan a tener un seguro para mis animales por si ocasionan un daño y les tengo que dar de comer todo el año, que hagan lo mismo”, añade. Es favorable a la continuidad de las batidas para controlar la proliferación de este cánido y se pregunta “si tanto se habla del bienestar animal, por qué no se dice nada de las vacas que sufren ataques; porque las comen vivas”, aduce.

También cuestiona las cuantías que abona la Xunta por pérdida de animal y pone como ejemplo los 218 euros que cobró por cada uno de dos terneros que le mataron los lobos tiempo atrás, cuando su precio de mercado rondaba los 500. “No soy capaz de irme para cama cada día sin ir a ver a los animales por si pasó algo”, señala.

Carlos Daparte gestiona una granja de frisonas. Su ganadería llegó a sufrir cuatro ataques de lobo en seis meses. Considera insuficientes las compensaciones recibidas por la pérdida de sus animales y es otro de los ganaderos que urge un control de la especie salvaje. “Las vacas, ahora, podían estar pastando fuera, pero con la amenaza del lobo me obliga a meterlas en la granja y en vez de 40 kilos de hierba les tengo que dar esa ración en silo, hierba seca y pienso; eso es mucho más costoso”, afirma. Como otros ganaderos, defiende un control del lobo mediante batidas o que se habiliten puntos para su alimentación y evitar así, los ataques.

Otra cuestión que pone el sector encima de la mesa es el retraso de la administración en el pago de las ayudas o la baja tasación de los animales.

Otros ganaderos decidieron arrojar la toalla. A la caída en los precios de la leche y las dificultades para sacar adelante una explotación, los ataques de fauna salvaje a animales o cultivos los forzaron a cerrar. Así lo asegura el responsable de Ganadería de la Unión de Pequeños Agricultores, Román Santalla.