Las estadísticas y las imágenes que deja cada día la pandemia parecen no ir con una parte de la sociedad. Aunque la mayoría cumple las restricciones impuestas por un virus que suma casi 2.000 muertos en Galicia, más de 19.000 casos activos y más de 1.300 hospitalizados, todavía hay a quienes estas cifras no les dicen nada. Salir del municipio sin justificación pese al cierre perimetral, saltarse el toque de queda, no utilizar la mascarilla… Un año después del estallido del COVID, con las UCI casi al límite, los sanitarios agotados, los ciudadanos que cumplen hartos de quiénes creen que la pandemia no va con ellos, las autoridades apelan a la permisividad y tolerancia “cero” con aquellos que hacen caso omiso a las normas sanitarias fijadas por la Xunta para doblegar el pico de la tercera ola, en vigor al menos hasta el próximo día 17 de este mes. En solo tres días, entre el viernes pasado y el domingo, Policía Nacional y Guardia Civil interpusieron un total de 719 propuestas de sanción, lo que supone una media de diez cada hora.

Los hay que alegan ir a una farmacia en otro municipio —cuando tienen una a escasos metros—, otros que viajan desde otra comunidad para visitar a familiares, quienes escapan al concello limítrofe para ver a la novia, los que quieren hacer la compra en el hipermercado o el centro comercial… Los hay incluso que se saltan el cierre perimetral porque —dicen— hacer van a hacer fotocopias o a comprar folios. Motivos injustificados para salir de los 63 ayuntamientos blindados por la Xunta para evitar la propagación del virus, no respetar el toque de queda (fijado en las 22.00 horas), superar el máximo permitido en reuniones (limitadas a cuatro personas), juntarse con no convivientes o no hacer uso de la mascarilla.

Por el incumplimiento de las normas sanitarias endurecidas el mes pasado por el avance descontrolado del COVID, Guardia Civil y Policía Nacional sumaron desde el viernes día 7 hasta el domingo un total de 719 propuestas de sanción. En solo tres días, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realizaron en la comunidad 1.868 operativos de control, en los que participaron 2.674 efectivos y que alcanzaron a 27.242 personas y 19.561 vehículos, según datos facilitados ayer por la Delegación del Gobierno. La tasa infractora se sitúa en el 2,6%

Por parte de la Policía Nacional, los agentes realizaron 214 controles en los que fueron identificadas 6.192 personas y que contaron con la participación de 658 efectivos. En total, fueron controlados 4.312 vehículos y abrieron 187 expedientes sancionadores, lo que deja un índice infractor del 3%. El grueso de la multas proceden de la Guardia Civil, que durante el fin de semana realizó en Galicia 1.654 dispositivos, en los que participaron 2.016 agentes, que identificaron a 21.050 personas y controlaron 15.249 vehículos. En total, la Guardia Civil formuló 532 propuestas de sanción, lo que supone una tasa infractora del 2,5%.

La Delegación del Gobierno destaca que la Policía Nacional y la Guardia Civil mantienen de forma continuada una “intensa actividad” frente al COVID, con controles y dispositivos que son adaptados de acuerdo con la evolución de las restricciones sanitarias y de la propia pandemia.

Una vez más, la Delegación del Gobierno apela a la responsabilidad individual en el cumplimiento de las medidas sanitarias y llama la atención sobre la necesidad de cumplir con las indicaciones facilitadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.