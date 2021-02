Las cuatro comunidades que concentran el 95% de la especie recién declarada protegida por el Gobierno, el lobo, han vuelto a dar un paso al frente para evitar que la propuesta aprobada la semana pasada siga adelante. Días después de que Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León amenazasen con impugnar la decisión por “defectos de forma”, los territorios del Noroeste reclamaron el aplazamiento de la reunión del grupo de trabajo convocada para hoy hasta que “no se aclaren las circunstancias e irregularidades” que se produjeron en la votación del jueves pasado.

Estas “irregularidades”, según advierte la Xunta, afectan tanto a la tramitación del procedimiento, como a la celebración de la comisión estatal que votó a favor de la inclusión del lobo en el Listado de especies silvestres en régimen de protección especial” (Lesrpe), ya que —sentencia— el propio dictamen emitido por el comité científico señala “la ausencia de criterios objetivos para la inclusión de especies en el Listado de especies silvestres en régimen de protección especial”.

El Noroeste sostiene que el acuerdo del Ministerio de Transición Ecológica es una propuesta, no un acuerdo, “que no da por finalizado el procedimiento administrativo y que además presenta una serie de irregularidades que deben ser corregidas”. Ante el grupo de trabajo convocado para hoy por el Gobierno central, la directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, solicitó al director general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, Jorge Luis Marquínez, su aplazamiento hasta aclarar las dudas sobre el acuerdo por el que se prohíbe la caza de esta especie en todo el país.

“Sin fundamentos”

Junto con Asturias, Cantabria y Castilla y León, Galicia defiende que la decisión estatal de declarar el lobo una especie protegida carece de fundamento técnico y científico y vulnera las competencias exclusivas en materia de caza de las comunidades autónomas, ya que —argumentan— la propia normativa comunitaria permite que las poblaciones de lobo al norte del Duero puedan ser gestionadas con normas cinegéticas.

La amenaza de plantón de las comunidades del Noroeste al grupo de trabajo convocado para hoy se produjo horas después de que el Ministerio para la Transición Ecológica sometiese a consulta pública el proyecto de orden ministerial por el que se modifica el Listado de especies silvestres en régimen de protección especial. Particulares y organizaciones tendrán de plazo hasta el próximo día 26 de este mes para presentar alegaciones al documento.

Ya el fin de semana, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, avanzó que el proceso para la inclusión del lobo en el listado de especies protegidas culminaría “en cuestión de días”, con la elaboración de la correspondiente orden ministerial y su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Ante la retirada del acuerdo que reclama el Noroeste, Morán fue tajante: “No hay vuelta atrás, retroceder ya no está en la hoja de ruta”. “Hay que asumir la dinámica de la democracia y la decisión que se adopta es la que debe aplicarse y debe ir acompañada —dijo— de un proceso de cooperación entre Estado y comunidades para hacer viable la decisión y aplicarla”.