Ya no hay colas en los embarques ni para recoger las maletas. Las restricciones de movilidad impuestas por el COVID han dejado en mínimos históricos el tráfico aeroportuario en todo el mundo. Galicia no ha sido una excepción y tras cerrar 2020 con poco más de 1,6 millones de pasajeros, casi un 70% menos que el año prepandemia, el arranque de 2021 no consigue remontar vuelo. Los tres aeropuertos gallegos apenas captaron el pasado mes de enero 74.000 usuarios, una cifra muy inferior a los más de 100.000 que movilizaba Alvedro cualquier mes de temporada baja antes de que estallase el coronavirus. La pandemia ha hecho perder al conjunto de los tres aeropuertos de la comunidad ocho de cada diez usuarios que hace un año tenían como destino u origen Galicia.

Las cifras en el conjunto del país son más críticas que las soportadas en Galicia, con 2,8 millones de pasajeros, un 83,4% menos que en enero del año pasado casi cinco puntos por encima de la media gallega (78,8%), según datos publicados ayer por Aena.

Desde que el 14 de marzo de 2020 se decretó el estado de alarma por el estallido del COVID, el descenso del tráfico de pasajeros en la red Aena ha ido a más mes tras mes debido a las restricciones a la movilidad aplicadas tanto en España como en el resto del mundo, provocadas por los rebrotes y nuevas variantes del virus.

Las pistas de Alvedro fueron las que este mes de enero sufrieron el mayor embate de la pandemia, ya que lidera la caída de pasajeros en Galicia con un desplome del 81%. Con una reducción similar le sigue Santiago, con un 79% menos. Y, finalmente, Vigo, con una demanda un 74,5% inferior a la registrada en enero del año pasado.

A la cabeza del mapa aeroportuario gallego sigue la terminal de Compostela, con un total de 37.684 usuarios en enero —una media de 1.215 cada día—, el 51% del total en la comunidad. Como segundo aeropuerto de referencia en Galicia se mantiene Alvedro, con 19.889 viajeros el mes pasado —640 cada día—. Y en el furgón de cola continúa Peinador, con poco más de 16.300 viajeros —tan solo 525 de media al día—.

De la red de Aena, el aeropuerto de Madrid se mantiene como primero del país en términos de número de pasajeros con 845.168 (-81,9%). Le siguen Barcelona-El Prat, con 411.486 (-87,9%); Gran Canaria, con 234.986, (-79,9%); Málaga, con 168.111 (-83,9%); Palma de Mallorca, con 165.533 (-79,8%), Tenerife Norte, con 137.863 (-68,9%), y Tenerife Sur, con 97.926 (-89,7%).