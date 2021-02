Hai agora case catro anos, e despois de moitos sobresaltos, os e as socialistas decidimos orientar con claridade o noso proxecto político, recuperando a identidade dun partido socialista posto contra as cordas por unha viraxe política que daba osíxeno a un amortizado goberno de Mariano Rajoy.

Nunha dura campaña de primarias, Pedro Sánchez retornaba á Secretaria Xeral do PSOE cunha mensaxe clara de que os e as socialistas eramos, e somos, a única esquerda deste país que pode, e sabe, gobernar. O voto socialista non podía, xa que logo, manter gobernos da dereita ao longo do noso territorio. Moitos militantes de base puxemos o mellor de nós mesmos para que esa fose a bandeira da dirección do partido en España, e posteriormente volvemos facelo en Galicia baixo o liderado de Gonzalo Caballero. A moción de censura ao goberno de Rajoy e a formación dun goberno socialista en España en 2018 ratificaron o éxito desa estratexia do Partido Socialista con Pedro Sánchez.

Ante unha crise como a actual, o goberno progresista de Pedro Sánchez é unha garantía polo seu compromiso social e defensa das persoas, xa que sube as pensións e o salario mínimo e aposta pola sanidade e a educación públicas para que ninguén quede atrás. Nótase ben a diferencia entre que goberne a esquerda e a dereita.

Tralas eleccións municipais de 2019, os e as socialistas de Galicia acordamos apoiar a formación de gobernos de progreso alí onde fose posible e que non seríamos cómplices das políticas da dereitas precisamente na administración onde se fai a xestión máis próxima á cidadanía, nos concellos.

Así o decidimos para apoiar investiduras progresistas onde a unión de votos facía falta, e así foi en concellos como A Coruña, Lugo, Ferrol, Vilalba... onde a dereita foi primeira forza pero as esquerdas sumamos máis. E isto tamén vale para Fene, onde o partido socialista non podía seguir sostendo un goberno municipal do PP. Sobre todo, cando a maioría das nosas concelleiras desexaban poñer en práctica políticas de esquerda dentro dun goberno progresista. Por iso, a dirección galega decidiu corrixir a situación e nesa tarefa foi arroupada pola dirección do partido en Madrid, que non esquece que os e as socialistas “somos a esquerda” en España, en Galicia e tamén en Fene. Que ninguén se confunda.

Non permitamos, como dicía o presidente Mújica, que “as esquerdas se dividan por ideas” cando “as dereitas se xuntan por intereses”.