El presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este lunes que la cúpula del Partido Popular "examine las causas" de lo que calificó como "descalabro" en las elecciones catalanas de ayer. El barón gallego ha elogiado al candidato, Ajejandro Fernández, al tiempo que ha rebajado, con cierta ambigüedad, la responsabilidad del líder del partido, Pablo Casado, en el pobre resultado cosechado.

Preguntado, durante una rueda de prensa para explicar la desescalada en Galicia, sobre cómo afecta al liderazgo de Casado el reparto de escaños salido de las urnas, Feijóo ha incidido en que cada cita con las urnas tiene características propias, por lo que ha rebajado la "responsabilidad" de su jefe de filas.

"El presidente Casado es tan responsable del resultado catalán como lo fue Pedro Sánchez del descalabro del PSOE en las gallegas. Son elecciones distintas y no extrapolables. La responsabilidad de un presidente nacional de un partido en unas elecciones autonómicas pues tiene que ser una responsabilidad medida y distante", ha aseverado el presidente gallego.

En todo caso, el líder de los populares gallegos ha subrayado que el PP tiene que "examinar las causas" del mal resultado y se ha mostrado convencido de que lo hará en el comité ejecutivo que se reunirá este martes --y en el que él participará por vía telemática--.

"Aquí todos somos PP", ha abundado, si bien ha enfatizado que él está "satisfecho" de que en Galicia no haya "la ruptura" que constata en la sociedad de Cataluña y que partidos con "representación notable" en la Comunidad catalana no la tengan en la gallega.

Al tiempo, ha puesto el foco en el PP catalán y, tras enviar un abrazo al candidato popular, Alejandro Fernández, ha asegurado que el PP tiene que "hacer una reflexión" y "ser capaz de transmitir a la sociedad catalana" que su presencia es "útil".

Para ello, ha abogado por hacer, desde la oposición, un control del independentismo "útil, sin ruídos, ni descalificativos" y "sí con ideas".

Caída de la participación

Más allá de analizar el impacto en su partido, Feijóo ha hecho varias reflexiones sobre la cita catalana, empezando por felicitar al PSOE y a su candidato, el exministro Salvador Illa, por haber sido la formación y el aspirante que ha logrado más votos.

Y a renglón seguido, ha esgrimido que, bajo su punto de vista, el "detalle" que "más ha sorprendido", no es el resultado --ha remarcado que las encuestas apuntaban a que se apuntalaría el independentismo-- sino "la participación", con una caída superior a los 25 puntos (que ha contrapuesto con la bajada de cinco puntos en Galicia en los comicios autonómicos de julio).

A su juicio, esta caída de la participación ratifica que las elecciones catalanas "no deberían haberse producido en pandemia", ya que "no se pudo votar con la normalidad" que exige una cita electoral en lo que respecta a los desplazamientos y a la ausencia de riesgo para la salud. "Esta bajada de participación de más de 25 puntos acredita que más de un millón de personas no han ejercido su voto", ha sentenciado.

Ha añadido que, en esta coyuntura, lo que más le "preocupa" y lo que considera que "más preocupa" a Galicia y al conjunto de España es "que ha ganado el independentismo". "Es muy mala noticia para los gallegos y el conjunto de los españoles", ha asegurado.

¿Qué va a hacer el PSOE?

Así las cosas, ha puesto el foco en el PSOE, además de recordar la caída de Ciudadanos: "cuando al independentismo se le combate con ideas y convicciones se le gana", pero "cuando se alimenta" y se "abandona" la lucha, este "crece".

Por ello, ha advertido al PSOE de que en Cataluña "tiene la responsabilidad de liderar el Constitucionalismo y combatir el independentismo con firmeza", pero también ha apuntado a su papel en el Ejecutivo central. De hecho, ha subrayado que los socialistas deben "demostrar su Constitucionalismo garantizando la equidad en España".

Feijóo ha mostrado que si el PSOE sigue "coqueteando" con el independentismo y esto influye en cuestiones como los presupuestos o la financiación afectando al resto de comunidades, la situación se traducirá en que España estará gobernada no solo "por Sánchez e Iglesias" si no también "por Junqueras" de "forma indirecta".

"Si esto ocurre, haremos lo posible como gallegos para que no afecte a los ciudadanos y a las empresas de la Comunidad", ha avisado. "Me gustaría saber qué va a hacer el PSOE y cómo va a afectar a la gobernabilidad de España", ha concluido.