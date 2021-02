A estas alturas de la pandemia, con un virus que todavía no ha logrado contenerse y la amenaza de mutaciones más letales, las multas parecen no disuadir a quienes se saltan las normas impuestas en una crisis sanitaria sin precedentes. No hay día en que los agentes de la Policía y la Guardia Civil no intercepten a un infractor que quiere ir a comer a la aldea con la familia, visitar a la pareja en el municipio limítrofe, hacer la compra al supermercado que no está en la localidad donde se reside... Incluso los hay que hacen caso omiso a las restricciones de movilidad para ir a comprar folios o hacer fotocopias. Pese a las llamadas a la responsabilidad individual que hacen a diario las autoridades, un fin de semana más se sucedieron los incumplimientos por los cierres perimetrales, el toque de queda, la prohibición de encuentros entre no convivientes, mal uso de la mascarilla... En solo el fin de semana, fueron denunciadas más de un millar de personas en la comunidad por no respetar las limitaciones impuestas por el COVID.

Entre el viernes y el domingo, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la Policía Autonómica de Galicia propusieron un total de 1.067 sanciones por infringir las restricciones fijadas por la Xunta para frenar los contagios por coronavirus. Un volumen que se traduce en una media de 15 denunciados cada día.

Policía Nacional y Guardia Civil identificaron en esos tres días a 29.252 personas y controlaron 21.710 vehículos en 1.899 controles de las restricciones sanitarias en Galicia, según informó ayer la Delegación del Gobierno en Galicia. En total, 2.678 efectivos de ambos cuerpos participaron en los dispositivos de vigilancia y control de las medidas de la Xunta contra la pandemia y formularon 951 propuestas de sanción y una persona fue detenida.

Controles

Desde el departamento que dirige Javier Losada destacan que la Policía Nacional y la Guardia Civil siguen manteniendo su intensa actividad frente al COVID, con controles y dispositivos que son adaptados de acuerdo con la evolución de las restricciones sanitarias y de la propia pandemia. No hay día n carretera en la que no se realice esta vigilancia.

Por su parte, la Policía Autonómica tramitó desde el viernes 116 denuncias en 105 dispositivos con 603 personas identificadas, en el marco del plan de actuaciones específicas destinadas a evitar la propagación del COVID.

La Delegación del Gobierno se insiste a la ciudadanía en la importancia de la responsabilidad individual en el cumplimiento de las medidas sanitarias y llama la atención sobre la necesidad de cumplir con las indicaciones facilitadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.