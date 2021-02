El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, ha cifrado en más de 10.000 millones de euros el impacto de las medidas económicas y sociales del Ejecutivo en la comunidad autónoma el año pasado. De ellas, aseguró que beneficiaron a más de 1,1 millones de gallegos.

En rueda de prensa, durante la exposición del primer informe de rendición de cuentas del Gobierno en la comunidad, destacó que supone “una radiografía para medir el grado de cumplimiento del Gobierno de España con Galicia”. De él, dijo que “es alto” pese al contexto de la pandemia. “Frente al sálvese quien pueda de gobiernos anteriores, el Gobierno de Pedro Sánchez ha dicho desde el primer momento que saldremos todos juntos”, aseguró.

“Por eso, no es lo mismo quien gobierne. No son los mismos valores los de un gobierno que opta por el sálvese quien pueda que los de un gobierno que levanta un escudo social para no dejar a nadie atrás”, recalcó.

Por otra parte, expuso que la aprobación de los Presupuestos Generales permitirá este año “abordar con garantías los compromisos aún pendientes”. “Desde el Gobierno de España hemos asumido un total de 1.238 compromisos, de los que ya hemos cumplido el 23,4% y hemos puesto en marcha el 90% de ellos”, citó.

El delegado del Gobierno trasladó que el Ejecutivo central ha pensado en “asegurar” a lo largo de este semestre la bajada del precio de los peajes que afectaría a la AP-9.

“Hay que hacerlo desde un punto de vista legislativo con mucha seriedad”, zanjo Losada.