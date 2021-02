El presunto autor del crimen de Velle, Diego R. T., de 35 años, pasó ayer su primera noche en el centro penitenciario de Pereiro de Aguiar, por orden del juez de guardia de Ourense, Luis Doval, que decretó su ingreso en prisión provisional —comunicada y sin fianza— por dos delitos de homicidio/asesinato cometidos con un cuchillo de cocina de grandes dimensiones, uno consumado —el de Ana B. R., que tenía 22 años, y fue enterrada ayer en A Peroxa— y otro en grado de tentativa. Álvaro B. F., de 25 años —primo del agresor, además de vecino—, permanece en estado grave en el servicio de reanimación del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense.

El detenido, que ya había declarado en comisaría el viernes, negó los hechos ante el magistrado de Instrucción 2. Dijo que no salió de casa y que no recordaba estar implicado en el crimen. Sin embargo, la UDEV de la Policía Nacional se incautó en el registro de su domicilio de un pantalón ensangrentado, que presuntamente se quitó después del ataque, al regresar a su domicilio. Además, según su madre, le contó que iba a matar conejos y la dejó encerrada en casa. La testigo manifestó que oyó los gritos de las víctimas.

El investigado dio su autorización a que le extrajeran una muestra de saliva, que servirá como referencia genética para los análisis de laboratorio en busca de pruebas. Fuentes del caso indican que el presunto agresor se mostró conforme incluso con ingresar en prisión.

“El trato en principio era normal, no había ningún problema entre ellos. Desde el punto de vista policial, el caso está resuelto: tenemos al autor y el arma del crimen, pero no hay móvil”, expresaba después de los hechos el comisario Juan Carlos Blázquez. “Son familia y se conocen; a altas horas de la madrugada no se abre a nadie si no se le conoce o si existe un problema previo. Suponemos que pudo deberse a un brote psicótico o algo similar”, barajó el jefe policial. Tras el paso a disposición judicial de ayer, aún se desconoce si hubo desencadenante o motivación para la comisión del brutal ataque.