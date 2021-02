El batacazo electoral del PP en Cataluña ha dejado al descubierto las brechas internas que existen entre algunos dirigentes del partido y en el foco de la escena política se ha situado el presidente de la Xunta y líder de los populares gallegos, Alberto Núñez Feijóo, quien el pasado viernes lanzó un duro mensaje a Pablo Casado y cuestionó su estrategia para frenar el desgaste ocasionado por las revelaciones del extesorero del PP Luis Bárcenas. Pero su tono crítico recibió ayer un velado reproche por parte de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, con quien no es la primera vez que discrepa en público.

Aunque no aludió directamente a Feijóo, las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid fueron un claro desmarque de las críticas vertidas por el presidente de la Xunta hacia Casado. “Si tengo alguna cuestión se la suelo trasladar al presidente del PP directamente porque no me gusta ponerle recados o consejos a través de los medios de comunicación”, advirtió Ayuso.

Solo unos días antes Feijóo en dos intervenciones en TVE y la COPE no dudó en opinar sobre la situación del PP tras la debacle de su partido en Cataluña, que no escatimó en calificar de “doble mal resultado”. Pero además cuestionó la estrategia de Pablo Casado de vender la sede de Génova —la Justicia investiga si se usó dinero negro para su reforma— y de no volver a hablar del pasado. “Del pasado no se reniega, se aprende”, proclamó Feijóo, que además “no ve razonable” mudar el partido a otra sede.

Ayuso, por el contrario, eludió la crítica interna y afeó a Feijóo su actitud. No es la primera vez que ambos dirigentes hacen visibles sus diferencias. El presidente de la Xunta había cuestionado la estrategia de la Comunidad de Madrid de mantener abierta la hostelería en esta tercera ola de la pandemia. En el momento de mayor debilidad en el liderazgo de Pablo Casado, tanto Feijóo como Ayuso juegan un papel clave en el futuro del partido.

La presidenta madrileña se ha convertido en referente del PP y principal azote del Gobierno. Mientras, Feijóo atesora la única mayoría absoluta que tiene el Partido Popular en España y su nombre, pese a que en 2018 rechazó aspirar a liderar el PP nacional, sigue estando en el disparadero cada vez que se habla de un repuesto para Casado.

Desde el PP gallego se esfuerzan en disipar dudas sobre el compromiso de Feijóo con Galicia. El portavoz popular en el Parlamento gallego, Pedro Puy, reivindicó ayer el éxito electoral del presidente de la Xunta en las autonómicas del pasado año, pero advirtió de que el debate en torno a si debe suceder a Pablo Casado como líder nacional del partido no está ahora “encima de la mesa”.

El portavoz parlamentario del PP gallego defendió que Feijóo es “uno de los valores más firmes y fuertes” de la formación “en el conjunto del país”, ya que fue “el único líder” que, “en plena crisis económica y sanitaria, revalidó cuatro mayorías absolutas”. Por eso mismo, ve “natural” que los medios de comunicación le pregunten y él “responda” y “dé su opinión” sobre cuestiones de actualidad política. Sin embargo, Pedro Puy considera que el “debate” sobre su salto a la Presidencia del PP nacional “no está encima de la mesa”.

Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, reprochó al presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, que esté “más pendiente de las conspiraciones” que existen en el seno del PP estatal que “de hacerle frente a la pandemia”.

En rueda de prensa, la líder de la oposición en Galicia lamentó que el presidente de la Xunta se desplace a Madrid para centrarse en la situación de su partido demostrando que “lo de (Pablo) Casado y Feijóo empieza a parecer una especie de culebrón”, en lugar de atender la preocupante situación de la COVID-19 en la comunidad.

“Queremos un Gobierno cien por cien y no un presidente que mire de reojo si puede dar un paso más en este culebrón, que si algo nos tiene, es aburridos y aburridas”, espetó Pontón, que incidió en que lo que preocupa en su formación es que en Galicia hay un gobierno del PP “que no está a la altura de lo que se necesita”.