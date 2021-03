Los mandos de la Policía Nacional en Galicia recibirán la vacuna contra el COVID al mismo tiempo que el resto de agentes después de las protestas de los sindicatos a la orden de la Jefatura Superior de Policía que señalaba que los jefes de comisaría, brigadas y unidades fuesen los últimos en vacunarse.

Los sindicatos habían solicitado que se preparase un “Plan de Vacunación Policial”, que contemplase “unos mínimos de criterios unificados para todas las comisarías de Galicia”, con el objetivo de facilitarle al Sergas los listados de todos los funcionarios policiales. Entre sus peticiones estaba la de que se vacunasen antes los policías que tuviesen mayor contacto con los ciudadanos y que estuviesen más expuestos a los contagios como los radiopatrullas o las brigadas móviles. También pedían que cada unidad o servicio se distribuyese en al menos dos tandas para evitar consecuencias que afectasen a los servicios policiales en caso de reacciones adversas tras la vacunación. Y, por último, que se tuviese en cuenta este mismo criterio en el caso de que los dos cónyuges fuesen policías, para que no afectase al ámbito familiar.

Sin embargo, la Jefatura Superior de Policía, según los sindicatos, rechazaron estas peticiones y ordenó que los jefes de comisarías y unidades se vacunasen al final. Pero esta orden no se podía cumplir ya que al Sergas se habían enviaron las listas por orden alfabético y en la mañana de ayer mandos de la Policía ya habían sido citados para ser vacunados al igual que el resto de agentes.

“La Jefatura Superior de Policía ordenó está mañana (por ayer) que los jefes si nos citaba el Sergas, que no fuésemos, cuando alguno ya estaba citado, y si no ibas perdías la vacuna ¿Y si no vas, pierdes la vacuna, y mañana o esta semana te contagias?, ¿Por qué discriminar jefes y no jefes?, ¿jefes hasta qué nivel de jefe?”, se preguntaba ayer un responsable policial.

Además, la previsión es que la primera fase de vacunación acabe esta semana. “¿Para qué discriminar si la diferencia entre unos y otros va a ser de 24 horas?”, se pregunta.