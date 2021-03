El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha enviado una carta a la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y al secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, en la que les propone el 26 de marzo como fecha para reunirse.

Tras el Consello de la Xunta, preguntado por esta cuestión, Núñez Feijóo confirmó esta fecha e insistió en la posibilidad de que los representantes de la oposición se pongan de acuerdo para celebrar una reunión conjunta y, en cualquier caso, ha indicado que si no “por separado”. El jefe del Ejecutivo gallego, que esta semana en el Parlamento ligó esta reunión al final de los trabajos de la comisión parlamentaria de reconstrucción, ha indicado que para esa fecha se podrá ya “vislumbrar” si hay alguna posibilidad de acuerdo o no entre los grupos en ese foro. En su opinión, “lo lógico es no interrumpir, no boicotear, no dinamitar” la comisión de reconstrucción parlamentaria con “reuniones paralelas” con otras instituciones, en alusión a la Xunta.

Desde el BNG, Pontón trasladó la intención de acudir el próximo 26 de marzo a una reunión “bilateral” con el presidente de la Xunta. El BNG indica que ahora el equipo de Presidencia y el gabinete de la Portavocía Nacional de Bloque serán los que ultimen los detalles para el encuentro.