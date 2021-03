El Gobierno ya ha remitido a Las Cortes la reforma de la Ley de Tráfico que prevé cambios en el sistema de carné por puntos que agravará las sanciones para las conductas de riesgo como el uso del móvil al volante o la mala utilización de los elementos de seguridad.

Con el objetivo de que la reforma esté en vigor antes de que acabe el año, el Ejecutivo lo remite al Congreso para que inicie su tramitación parlamentaria. Entre las principales modificaciones destacan el aumento de 3 a 6 los puntos a detraer por conducir sujetando con la mano el móvil. Se mantiene la multa de 200 euros y de 3 puntos de sanción si el infractor usa el móvil pero no lo tiene en la mano. Eleva de tres a cuatro los puntos a detraer por no hacer uso del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, casco y otros elementos de protección. Además, incorpora como causa de la pérdida de esos puntos el hecho de no hacer uso de los mismos de forma adecuada. Unifica en un plazo de dos años el tiempo que habrá de transcurrir sin cometer infracciones para recuperar el saldo inicial de 12 puntos, siempre que no se haya perdido todo el saldo. Se castiga con tres puntos poseer en el vehículo mecanismos de detección de radares o cinemómetros, entre otras modificaciones.