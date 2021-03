Niños en el regazo de la madre o los abuelos, padres con el menor al volante o incluso saliendo por el techo solar del vehículo, conductores que abrochan el cinturón de seguridad a la espalda para evitar el “molesto pitido” antes de arrancar, infractores interceptados sin el dispositivo de seguridad que ya han agotado al menos tres veces el saldo de puntos... Aunque parezca una estampa más propia de los años ochenta, cuando incluso los niños viajaban en el maletero o en las bandejas traseras del vehículo para ir a la playa o a la aldea, todavía hoy las patrullas de la Guardia Civil se encuentran con conductores y pasajeros que viajan sin el salvavidas en carretera. El año pasado, uno de cada cinco usuarios fallecidos en la red viaria gallega iba sin cinturón de seguridad, un elemento que reduce los siniestros mortales en un 50% y las lesiones en torno al 75%.

Con el objetivo de concienciar de la importancia de ese clic que marca la diferencia entre salir sano y salvo o sufrir heridas de consideración o, aún peor, tener un fatal desenlace, la DGT puso en marcha la semana pasada en Galicia una campaña de vigilancia del uso del cinturón. En solo siete días, la Agrupación de la Guardia Civil de Tráfico controló 47.822 vehículos en los que interceptó a 777 conductores y pasajeros adultos sin el dispositivo de seguridad, a los que hay que sumar 16 menores sin las correspondientes sillas de retención infantil. Es decir, cada día son sorprendidos en las carreteras gallegas una media de 115 infractores sin los correspondientes elementos de seguridad, según datos facilitados por la Jefatura de Tráfico de A Coruña, desde conde se coordinan los centros territoriales de Galicia.

Impacto

Los estudios de Tráfico revelan las consecuencias de los desplazamientos sin hacer uso del cinturón de seguridad: a 80 kilómetros por hora, los pasajeros de las plazas traseras no tienen forma alguna de sujetarse y son proyectados contra los delanteros con una fuerza equivalente al golpe de una bola de 1.200 kilos a 10 km/h. En trayectos largos y que discurren por autopistas y autovías, olvidarse hoy en día del dispositivo de seguridad es excepcional.

El 99% de las infracciones por viajar sin cinturón se produce en vías de tercer nivel, de titularidad autonómica o de las diputaciones.

Los resultados del dispositivo especial de vigilancia de la semana pasada en las carreteras gallegas son preocupantes ya que, lejos de mejorar los datos de la campaña de hace un año se mantienen en el mismo nivel de incumplimiento: el 1,6% de los vehículos inspeccionados fueron denunciados.

El grueso de los controles se centraron en los turismos (42.270) en los que fueron expedientados 635 conductores y pasajeros, lo que supone una tasa infractora en este tipo de vehículos del 1,5%. El peor índice lo registran los autobuses, con un 4,7%, casi el triple de la media. En este caso se inspeccionaron 764 vehículos de transporte de viajeros y se abrió expediente sancionador a 36. También resulta elevada la tasa infractora en los camiones, un 2,7%, con 102 denuncias de los más de 3.700 vehículos de mercancías controlados. Y, finalmente, son los taxis los que registran el mayor grado de cumplimiento, con cuatro sanciones de los 1.070 profesionales del sector vigilados.

Por provincias, Lugo se coloca a la cabeza en número de sanciones por no hacer uso del cinturón, con un total de 292 durante la campaña de la semana pasada. Le siguen en el ranking autonómico, Pontevedra con 206 expedientes abiertos y A Coruña, con 193. Cierra la tabla Ourense con 86 sanciones.

Con este balance, las peores tasas infractoras por no abrocharse el dispositivo de seguridad las protagonizan los conductores lucenses (2,06%). También por encima de la media autonómica se colocan los infractores detectados en la red viaria de Pontevedra (1,92%) y de A Coruña (1,72%). Solo queda Ourense por debajo del índice infractor medio de la comunidad: 0,77%.

Esta misma semana, el Gobierno remitió al Congreso la reforma de la Ley de Tráfico con la que la DGT se propone actualizar el catálogo de sanciones endureciendo aquellos comportamientos de riesgo para la circulación y que los usuarios todavía no han interiorizado. El proyecto de reforma eleva de 3 a 4 los puntos a detraer por no hacer uso del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil (sillitas infantiles), casco y otros elementos de protección. Además, incorpora como causa de la pérdida de esos puntos el hecho de no hacer uso de los mismos de forma adecuada. Tráfico espera que cambios en el sistema del carné por puntos entren en vigor este mismo año.