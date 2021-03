Hostelería, zonas turísticas, segundas residencias y localidades costeras. Serán los focos en los que se centrarán los más de 2.600 agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en Galicia que durante este puente de San José se encargarán de velar por el cumplimiento de las restricciones de movilidad y las medidas sanitarias impuestas por la crisis del coronavirus. El operativo incluye un total de 1.715 controles, según informó ayer la Delegación del Gobierno.

Durante este dispositivo, iniciado ayer, los agentes tratarán de garantizar que nadie se salta el cierre perimetral, de manera que salvo causa justificada —para lo cual es necesario un salvoconducto que acredite el motivo del desplazamiento— no se puede viajar de otras comunidades ni salir de Galicia, así como velarán para que no se intente acudir a reuniones entre no convivientes en el domicilio y no se salten los aforos en cafeterías y restaurantes, se respete la distancia de seguridad y se utilice de manera adecuada la mascarilla.

Las carreteras de la comunidad ayer estaban prácticamente desérticas. Una imagen que nada tiene que ver con los desplazamientos de otros años para ir a la aldea o a los municipios de la costa para celebrar el Día del Padre o pasar unos días de desconexión.

La Delegación del Gobierno y las subdelegaciones estudiaron el jueves las restricciones que publicó la Xunta el miércoles por la tarde para los dispositivos de cumplimiento, cuyo diseño corrió a cargo del Centro de Coordinación (Cecor) autonómico y los Cecor provinciales. “No estamos para bajar la guardia. Debemos cumplir las normas, debemos tener responsabilidad y debemos evitar volver atrás”, advirtió el delegado del Gobierno, Javier Losada.

De los agentes desplegados en los dispositivos, una parte se centra en los accesos a la comunidad gallega, ya que está prohibida tanto la entrada como la salida salvo causa justificada.

Otra parte se enfoca en “respaldar la labor preventiva en la hostelería para garantizar el cumplimiento de las restricciones”, con tareas de control y vigilancia continua en los diferentes establecimientos. “Buscamos proteger a los hosteleros y a la actividad de la hostelería al tiempo que se protege a los usuarios”, defendió Losada.

Otra de las áreas de interés, tal y como apuntó en un comunicado emitido ayer, son las zonas de segundas residencias, costeras y turísticas, “que cuentan con un refuerzo de presencia policial”.

El delegado del Gobierno volvió a hacer un llamamiento a la ciudadanía: “Que se muevan lo menos posible este puente y esta Semana Santa”.