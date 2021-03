El PSdeG quiere que Xunta y oposición vayan de la mano para afrontar la crisis desatada por el estallido del coronavirus. El líder de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, lanzó ayer al Ejecutivo de Feijóo un mensaje de “diálogo” y de “cogobernanza” para dar solución a los problemas de los gallegos derivados de la pandemia y por una oposición “útil y constructiva”.

“El PSdeG es el eslabón de conexión entre el Gobierno de España y Galicia y vamos a trabajar con firmeza para dar respuesta a los problemas de los gallegos y gallegas, pensando en las personas, especialmente en los más vulnerables, porque la justicia social es el ADN del partido socialista”, manifestó durante la reunión de la comisión Interparlamentaria del PSdeG celebrada ayer en Santiago.

La cogobernanza, dijo, implica “trabajar con el Gobierno de España y con el Gobierno de la Xunta” con “diálogo y voluntad constructiva” y dejando a un lado “demagogias, populismos y extremismos”.

Caballero aseguró que acudirá a su reunión con Feijóo, fijada para el próximo miércoles, con “voluntad constructiva”, para compartir ideas y propuestas concretas. “Voy a llevar a Feijóo la voz de las mujeres, que sienten que se quedan rezagadas en esta crisis, de la juventud que no encuentra futuro en Galicia, de los desempleados que no encuentran empleos, de los autónomos, de los trabajadores, de las pymes, que no llegan a fin de mes”, manifestó.

En su discurso, el líder del PSdeG advirtió de que la sociedad “reclama diálogo y capacidad para llegar a acuerdos” y ha puesto como ejemplo la necesidad de “abordar juntos los proyectos gallegos que optan a los fondos de la UE”.

Proyecto "agotado"

Para Caballero, el proyecto de la Xunta está “agotado” pues “no hay iniciativa ni acción ni compromiso suficiente para salvar a la gente y a la actividad productiva ante la mayor crisis”. En su discurso, el secretario xeral del PSdeG aseguró que Galicia debe avanzar en cuatro grandes ejes: la modernización de la economía y el impulso del empleo, la lucha contra la desigualdad, la defensa de los servicios públicos y la vertebración del territorio.