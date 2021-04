Una movilidad más limpia, más inteligente, más eficiente, más segura y más competitiva. Así sintetizó ayer el presidente de la Xunta, Alberto Nuñez Feijóo, el espíritu de los proyectos que integran, en el apartado de la movilidad, la candidatura gallega a los fondos Next Generation. En concreto, el mandatario gallego explicó en un foro específico en Santiago para abordar las perspectivas vinculadas al transporte, que la propuesta gallega a las partidas europeas incluye 32 proyectos —11 privados y 21 de carácter público— en esa línea. Según los cálculos del Ejecutivo autonómico, estos proyectos se traducirán en una inversión pública y privada que supone 1.800 millones. Feijóo explicó en el Foro Next Generation Galicia Mobilidade sostible que la comunidad ha estado trabajando desde que preside su Ejecutivo, 2009, en una “mejora” de la movilidad y que los fondos Next Generation suponen una “buena oportunidad para dar un gran impulso a este compromiso”. Porque, argumentó, “hacer infraestructuras es caro y, con nuestra orografía, doblemente caro”, de modo que esta, recalcó, es una “oportunidad de cerrar la movilidad en Galicia”. Así, subrayó que estos son de los proyectos “más sólidos”, “profesionalmente mejor presentados” y “más hilvanados” entre los presentados por Galicia a los fondos Next Generation.

Sobre este extremo, remarcó que el Gobierno ha comunicado que se reservan 13.200 millones de fondos europeos para el transporte sostenible, por los cuales competirán las autonomías. El objetivo de todos los proyectos presentados por Galicia encaja, según Feijóo, con la prioridad de la Unión Europea, que es lograr “una nueva movilidad más limpia, inteligente, eficiente, segura y competitiva” y con bajas emisiones.

Entre los proyectos de iniciativa pública, el mandatario se refirió a los impulsados desde la Consellería de Infraestruturas, por un importe de 400 millones y que se traducirían en la creación, explicó la Xunta en un comunicado, de 2.300 puestos de trabajo.

Entre las actuaciones que contemplan, Feijóo aludió al desarrollo de aplicaciones informáticas para la gestión del transporte público; digitalización de carreteras; nuevas intermodales de A Coruña, Ferrol y Lugo; la construcción de aparcamientos disuasorios con puntos de recarga eléctrica; nuevas sendas peatonales y ciclistas; así como la conexión de polígonos industriales y centros logísticos con la Red Transeuropea de Transporte.

En cuanto a los 11 proyectos privados, Feijóo se refirió a cadenas logísticas sostenibles, en donde hay: una red de centros operativos de las flotas logísticas para vehículos propulsados a partir de pilas de hidrógeno y otros biocombustibles, así como una red de hidrogeneras o hubs para la distribución del hidrógeno verde. Las propuestas vinculadas con puertos pasan por el Green Port, formado por un paquete de actuaciones de la Autoridad Portuaria de A Coruña que busca desarrollar la cadena de valor del hidrógeno verde, sistemas de almacenamiento de energía y autoabastecimiento del puerto

Además, hay proyectos de Naturgy, Iberdrola, así como de la Federación Gallega de Estaciones de Servicios (Fegaes) para una red de cargadores rápidos y ultrarrápidos de vehículos eléctricos.

Feijóo apremió al Gobierno central para que dé a conocer los criterios de reparto de los fondos europeos con el fin de competir en “igualdad de condiciones”. “Estamos absolutamente interesados en cuáles son esas líneas, cuáles son los criterios de concurrencia, y poder así competir en igualdad de condiciones que el resto de comunidades autónomas”, afirmó.