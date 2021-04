Tan solo unas horas después del debate electoral de la Comunidad de Madrid, el presidente del PP, Pablo Casado, elogió a Isabel Díaz Ayuso, la única, según dijo en una entrevista en la Cope, que se vio como presidenta, mientras que los otros cinco aspirantes en las elecciones autonómicas del 4-M solo parecieron candidatos a liderar la oposición. “España es muy plural, y yo tengo ser la media entre Feijóo y Ayuso, entre Moreno y Mañueco, entre Vivas y Miras”. De esta manera apostó por el equilibrio interno el presidente del PP, para hilvanar un discurso político que permita a su formación coger fuerza para arrebatar en la próxima cita con las urnas el Gobierno a los socialistas, ahora capitaneados por Pedro Sánchez.

Las palabras de Casado no hacen más que confirmar las diferentes visiones internas que durante su etapa al frente del PP nacional han ido saliendo a la luz. Una de las alas, autoproclamada moderada, es la liderada por Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta y líder del PP gallego, y con la solapa marcada por cuatro mayorías absolutas consecutivas desde 2009 que le permiten capitanear desde entonces el Gobierno autonómico, con un discurso que ha impedido crecer en la comunidad tanto a Vox como a Ciudadanos.

La otra ala es la que encarna Isabel Díaz Ayuso, candidata a la reelección en las autonómicas madrileñas del próximo 4 de mayor tras su ruptura con Cs. Frente a los reproches del presidente gallego a Vox y su llamada a “centrar” el discurso, está el acercamiento de su homóloga en Madrid a los de Abascal, que, según las encuestas, serán necesarios para que revalide el timón de la Comunidad

Casado, que hace unos meses rompió con Vox con el famoso “hasta aquí hemos llegado”, apostó ayer por lograr un punto medio entre ambos espíritus. En una entrevista en la Cadena Cope, apostó por equilibrio entre los dirigentes de Galicia, Madrid, Andalucía, Castilla y León, Ceuta y Murcia.

Tras la reunión del Consello semanal de la Xunta, Feijóo aseguró que su discurso y el de Ayuso, son “perfectamente compatibles”, al igual que también lo son con el de Pablo Casado.

“Nada que comentar a una cuestión que no existe como debate ni como problema, ni objetivo ni subjetivo”, ha dijo el jefe del Ejecutivo gallego al ser preguntado por la afirmación hecha por el líder del PP nacional horas antes sobre que tiene que ser “la media entre Feijóo y Ayuso. “El presidente del partido es el presidente del partido y la presidenta Ayuso es la presidenta de la Comunidad de Madrid y yo soy el presidente de la Xunta de Galicia. Nuestros discursos son perfectamente compatibles”, trató de zanjar Feijóo.

También negó que le “preocupe” que la posible victoria de Ayuso en los comicios del 4 de mayo suponga un refuerzo de un discurso menos moderado en el seno del PP. “ “Lo único que me preocupa de Madrid es que Ayuso no revalide la presidencia con un resultado claro y diáfano”, dijo, antes de evitar pronunciarse sobre si cree que una victoria del PP en la Comunidad supondría abrir la puerta para que el PP regrese a La Moncloa. Dijo no querer hablar de “previsiones” o “hechos futuros”, sino que la “clave” en estos momentos es que el PP logre una mayoría “que parecía imposible” pero que, ahora, los estudios demoscópicos “acreditan como una posibilidad”.