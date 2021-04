¿Cuál es el perfil de las parejas que se casan ante notario?

Normalmente son personas de mediana edad, que ya tienen una relación de convivencia estable y que buscan la discreción de nuestros despachos. Otro motivo puede ser la facilidad para encontrar un oficiante que pueda celebrar la boda en una fecha que se adecúe a las necesidades de los contrayentes, dado que somos un colectivo profesional numeroso con presencia en prácticamente todas las poblaciones gallegas.

¿A qué atribuye la tendencia al alza de este tipo de bodas?

El alza de las bodas se debe a una mayor difusión de nuestra competencia, a que tiene unos costes reducidos y a la flexibilidad para fijar la fecha de celebración del matrimonio. También hay que señalar que aunque la enorme mayoría de los enlaces se celebran en los despachos notariales, ello no es obstáculo para que vaya creciendo el número de bodas.

Con los nuevos trámites que podrán realizar los notarios, ¿esperan un repunte de estos enlaces?

Con la entrada en vigor de la competencia notarial para la tramitación del expediente matrimonial no cabe duda que el Notariado contribuirá a facilitar que todo se agilice, porque al tratarse ahora de una competencia compartida con los encargados de los Registros Civiles y los secretarios judiciales, y con los funcionarios diplomáticos y consulares (si el matrimonio es entre españoles residentes en el extranjero), los ciudadanos tendrán un mayor número de funcionarios y profesionales a para formalizar su matrimonio. No obstante, mientras los notarios no tengan acceso telemático al Registro Civil que permita agilizar la obtención de la documentación previa y la presentación telemática de las escrituras y mientras no esté a aprobada la nueva ley que reforma la oficina del Registro Civil y publicada una reforma del Reglamento del Registro Civil que complemente las nuevas competencias, no creo que pueda darse un cambio sustancial en la tramitación de los expedientes matrimoniales, que continuará mayoritariamente siendo ante el Registro Civil.