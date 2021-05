Turismos y furgonetas de más de 10 años, en muchas ocasiones suelen ser segundos vehículos que se utilizan en trayectos cortos y próximos al domicilio y con la excusa de que lo usan poco o lleva mucho tiempo parado. Es la situación que más se repite cada vez que las patrullas de la Guardia Civil de Tráfico interceptan en las carreteras gallegas a un conductor que viaja sin la ITV pasada o con ella ya caducada. Los infractores se enfrentan a multas de entre 200 euros (in no se presentan en el plazo debido) y 500 euros (si la inspección ha sido negativa por deficiencias muy graves y se sigue circulando).

Las estadísticas el primer trimestre en Galicia revelan un aumento de los vehículos sin ITV respecto a los primeros tres meses de 2020 —el estado de alarma por la pandemia no se decretó hasta el 14 de marzo— y también en relación al año preCOVID. Entre enero y marzo de este año, fueron interceptados en la red viaria del a comunidad casi 5.300 vehículos sin ITV, lo que supone una media de 60 cada día. Estas cifras han puesto en alerta a las autoridades de Tráfico ya que suponen casi el doble que en el arranque del ejercicio pasado (apenas 2.800) y un 50% más que los 3.500 de los primeros tres meses de 2019.

Desde el Sector de Tráfico en Galicia advierten de que si un conductor es denunciado por carecer de la inspección solamente se puede circular de la estación de ITV la al taller para reparar y de ahí de regreso a la ITV o al domicilio. Tiene 10 días para subsanar los defectos y no puede circular durante esos días. Y si las deficiencias son consideradas muy graves, el vehículo ya debe abandonar la estación de la ITV en grúa y regresar en grúa con los defectos subsanados para pasar nuevamente el control.

El vehículo interceptado sin la ITV es sometido a un seguimiento para comprobar que finalmente se somete a la inspección. De oficio la DGT comprueba que los vehículos denunciados han superado la ITV y si no lo hacen puede ordenar su inmovilización, puesto que el permiso de circulación del vehículo queda sin validez con una inspección técnica desfavorable o caducada.

“Los conductores profesionales suelen cumplir en esta materia pues las empresas cargadoras suelen exigir tener al día la documentación. Y es difícil encontrar un vehículo de transporte de viajeros que no cumplan”, explica Héctor Teixeira, guardia civil del Sector de Tráfico en Galicia.

La excusa más recurrente suele ser es un vehículo que se utiliza poco o que lleva mucho tiempo parado. “Pero no hay que olvidar que el permiso de circulación del vehículo no es válido sin la ITV en vigor, y, por tanto, las compañías de seguros se pueden negar a cubrir los siniestros de un vehículo que no cumple las condiciones técnicas para circular. Además de ser un riesgo para la seguridad vial salir con un vehículo a carretera que tiene o puede tener deficiencias graves o muy graves”, advierte Teixeira.

Por lo general, un vehículo que circula sin ITV ya suele tener deficiencias visibles: alumbrado y neumáticos gastados son las más comunes, pero las patrullas también detectan otras más graves como sistemas de frenado deficientes, amortiguación y dirección.

“En caso de siniestro grave, en el que el vehículo presenta daños de consideración, el equipo de atestados propone una inspección técnica extraordinaria que deberá pasar una vez reparado antes de volver a circular”, detalla Héctor Teixeira.

Con motivo de la crisis derivada del estallido del COVID, los agentes aseguran no haber detectado una mayor falta de mantenimiento de los vehículos en la parte visible (luces, neumáticos). No obstante, sí advirtieron un aumento en los auxilios en carretera derivados de fallos mecánicos. “Nos encontramos con vehículos averiados por no realizar un mantenimiento mecánico adecuado. Lo que no deja de provocar situaciones de riesgo, especialmente en vías de alta capacidad”, cuestionan desde el Sector de Tráfico.

La Guardia Civil es tajante: tener la ITV al día nos obliga a realizar un mantenimiento del vehículo que garantice unas condiciones de seguridad para circular. “Nos obliga a revisar frenos, alumbrado, neumáticos y demás elementos de seguridad del vehículo, de ahí la importancia de tener la ITV al día. Por otra parte, nos ahorrará problemas con los seguros en caso de siniestro vial y nos garantiza circular sin problemas”, apunta Teixeira.

Más de 500 coches interceptados sin seguro en solo tres meses

Aunque parezca chocante y resulte una temeridad, aún hay conductores que se ponen al volante sin tener su vehículo asegurado. Detrás de estas infracciones que se penalizan con multas de entre 1.000 euros (para ciclomotores) y 2.800 (camiones y autobuses) —para turismos es de 1.500 euros—, hay dos perfiles: quienes piensan que las normas no van con ellos y, en consecuencia, se las saltan de manera reiterada; y aquellos que por descuido o dejadez dejan vencerla sin renovarla.

Estas sanciones son para los vehículos circulando, pero si son interceptados estacionados el importe se reduce a la mitad. En los primeros tres meses de este año, fueron detectados en las carreteras gallegas 556 vehículos sin seguro, un 9% más que hace un año. La mayoría, en las provincias de Pontevedra (186) y A Coruña (179). En lo que va de año, no se interceptó en las vías de la comunidad ningún autobús sin asegurar. Los que son infractores natos ya ni tratan de justificarse cuando son sorprendidos.

De los que no lo tienen por dejadez o descuido, los agentes escuchan de todo: que si el banco devolvió el recibo, que si la compañía no le avisó... “Lo cierto es que somos los dueños del vehículo los responsables y, por tanto, debemos verificar que el seguro está contratado. Una alarma en el teléfono para recordar el vencimiento nos puede ayudar”, apunta Héctor Teixeira, guardia civil en el Sector de Tráfico en Galicia.

Muchos de los denunciados, especialmente los que son detectados por dejadez o descuido, lo son cuando han tenido un accidente o una avería mecánica. Es a la hora de solicitar la asistencia mecánica o la grúa se dan cuenta que no tienen contratado el seguro. “Nuestra vigilancia y control es la mejor herramienta de concienciación. Ahora cada vez que paramos a un vehículo o pasa por delante de una patrulla podemos comprobar en tiempo real si tiene contratado seguro o si ha pasado la ITV. El que no lo hace por convencimiento lo hace por la denuncia”, concluye Teixeira.