El portavoz parlamentario del PP gallego, Pedro Puy, apuntó ayer que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, “ya dijo muchas veces” que la posibilidad de que opte a liderar el Partido Popular a nivel nacional “no estaba abierta”. Preguntado sobre si la victoria de Isabel Díaz Ayuso cierra puertas al presidente gallego de cara a liderar el partido a nivel nacional, Puy sostuvo que “no se puede cerrar una puerta que no está abierta”.

“El presidente de la Xunta ya dijo muchas veces que esa puerta no estaba abierta y, por lo tanto, no se puede cerrar lo que no está abierto”, apuntó. El Partido Popular, según destacó Puy, tuvo un “excelente resultado” en las elecciones autonómicas de Madrid frente al “pésimo resultado” que cosecharon los “partidos que apoyan el actual gobierno de la nación”.

“Es cierto que eso supone un motivo de alegría para todos los que creemos que una alternativa al Gobierno actual es necesaria y sería positiva para el país”, destacó el portavoz popular. Sobre si en este contexto Feijóo debería aclarar si optará a un quinto mandato, Puy advirtió de que ese asunto “no corresponde” en un momento en el que el país está atravesando una pandemia sanitaria “muy importante”.

“Estamos en un momento crítico como consecuencia de las incertidumbres jurídicas que hay para combatir la pandemia, en un momento en el que el país necesita un plan de reactivación económica potente”, argumentó para incidir en que “todas esas cuestiones hacen que, a más de tres años vista del proceso electoral, sean preguntas un poco anticipadas”.