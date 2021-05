Un total de 637 proyectos han sido recibidos por parte de la Xunta para optar a fondos europeos Next Generation en el ámbito del sector primario y agroalimentario. El conselleiro do Medio Rural, José González, así lo dio a conocer ayer tras una pregunta formulada por la diputada popular Elena Candia, durante el pleno ordinario celebrado en el Pazo do Hórreo.

En su intervención, González detalló que los proyectos recibidos proceden “en su mayoría” por “pequeñas y medianas empresas”, “desde el viticultor más pequeño al ganadero que precisa más base territorial”.

Tras destacar la “extraordinaria” acogida del sector a la manifestación de interés abierta por la Administración autonómica para la recepción de candidaturas, el conselleiro de Medio Rural confirmó que el plazo para la presentación de proyectos ha sido ampliado hasta mañana 14 de mayo.

El conselleiro también resaltó que “la gran mayoría” de las iniciativas presentadas están relacionadas con “proyectos que demandan base territorial” y que “muchas” de las propuestas vienen “de cooperativas de ganadería de vacuno de carne y de leche, de viticultura, de huerta y mucha demanda de aldeas modelo”.