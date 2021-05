Por primera vez, el Gobierno ha puesto cifras a los empleados públicos eventuales que ocupan un puesto que debe ser estable. De los más de 600.000 interinos que hay en España, la mitad se encuentra en esta situación. Es decir, incurren en un abuso de temporalidad y llevan años encadenando un contrato tras otro. En Galicia, de los 56.900 eventuales, 16.500 son interinos que tienen un puesto estructural en alguna de las administraciones públicas, según fuentes de los sindicatos. Y ahora, el Ministerio de Política Territorial y Administración pública quiere que se conviertan en personal fijo como muy tarde a finales de 2024.

Detrás de este movimiento está el tirón de orejas que le ha dado la Unión Europea al Gobierno por la alta tasa de temporalidad de las administraciones públicas. Que esa tasa se quede por debajo del 8% es uno de los compromisos que el Ejecutivo nacional ha realizado ante la UE para poder acceder a los fondos europeos. En estos momentos, el porcentaje de temporalidad está en el 8% en la administración estatal y en el 13% en los ayuntamientos. La tasa más alta (por encima del 30%) se concentra en las comunidades autónomas que gestionan la sanidad y la educación, que es donde se ha producido el uso intensivo de la figura del trabajador temporal, sobre todo tras la anterior crisis.

De los casi 200.000 (199.400) empleados públicos que hay en Galicia, 56.900 son eventuales. Gran parte de ellos se concentran en la administración de la Xunta (también posee casi la mitad del total) con tasas superiores al 30% de temporalidad. Los 56.900 trabajadores eventuales suponen el 28,6% del total. Es el quinto porcentaje más bajo a nivel nacional, solo superado por Murcia (25,7%), Cataluña (26,4%), Andalucía (27,6%) y Castilla-La Mancha (28,5%). Los porcentajes de eventualidad más elevados se encuentran en País Vasco (41,7%) y Canarias (40,9%).

¿Y cómo pretende el Gobierno estabilizar estas plazas antes de que acabe la legislatura en 2024? El ministro de Política Territorial y Administración pública, Miguel Iceta, ya ha avisado de que esta regularización no pasa por aumentar los efectivos, sino por estabilizar la temporalidad y rejuvenecer la plantilla. La congelación de los salarios no está en el acuerdo con la Unión Europea.

El rejuvenecimiento de las plantillas públicas es uno de los grandes problemas a los que se enfrentan todas las administraciones. En una década se jubilará la mitad del personal de la Administración del Estado. En Galicia, hasta 3.300 empleados de las consellerías harán lo mismo en los próximos cinco ejercicios, mientras que en educación, la comunidad perderá este año 1.200 profesores porque se jubilan. “Nuestra obsesión no es crecer, pero sí rejuvenecer, recualificar y atraer talento”, destacó Iceta. El plan del Gobierno comenzará después del verano y se extenderá hasta 2023 en un primer tramo y hasta 2024 en el siguiente. El objetivo es bajar del 8% de temporalidad, una cifra ambiciosa y que era una meta que se debía haber cumplido en 2020, según el acuerdo que firmó en 2018 el Ejecutivo de Mariano Rajoy con los sindicatos. Tras años de congelación de la tasa de reposición, sobre todo en sanidad y educación, la temporalidad había crecido de forma preocupante hasta superar el 30% en las administraciones autonómicas.

Para conseguir la cifra de los 300.000 empleos públicos temporales que deben pasar a fijos, el Ministerio de Función Pública solicitó información a los ayuntamientos y autonomías sobre cuántos puestos estructurales tienen en la actualidad cubiertos con empleados eventuales.

Y la cifra que le proporcionaron fue de unos 300.000, según adelantó el ministro Iceta. Sus cálculos para hacerlos fijos se basan en 218.671 plazas ya autorizadas en las ofertas públicas de empleo desde el 2017, de las que solo 56.236 ya han sido cubiertas. El ministerio no concreta cuántas plazas se añadirán para alcanzar los 300.000 interinos que ocupan plazas estructurales.

Los sindicatos consideran que esta medida perjudica a los trabajadores y no a las administraciones y creen que tendrían que ser estas las que recibiesen la sanción.

El ministerio penalizará a quien abuse de la temporalidad

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miguel Iceta, quiere penalizar a las administraciones que tiren perpetuamente de interinos para cubrir plazas fijas, una práctica que se extendió en la anterior crisis económica cuando se congeló la reposición de empleados públicos. “Si en tres años una administración no estabiliza una plaza estructural, la perdería”, anunció. Una de las vías que pretende explorar es la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), concretamente el artículo 10. Iceta quiere que las comunidades autónomas y los ayuntamientos tengan un plazo de tres años para cubrir toda plaza pública convocada. Y si no la cubren en ese plazo, esta desaparecerá. Lo que busca con esta medida es incentivar a las administraciones para que se den prisa con los procesos de selección para no perder efectivos. Esta reforma del artículo 10 pretende que esté pactada antes del mes de septiembre.