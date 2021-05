El presidente de la Xunta y del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, aseguró ayer sobre si optará a un quinto mandato en Galicia, que no lo ha descartado, pero se limitó a recordar que acaba de ganar por cuarta vez con una mayoría absoluta y tiró de ironía: “No soy capaz de planificar hasta el año 2050, eso se lo dejo al presidente Sánchez”. “Yo estoy pensando en la Galicia del año 22. Yo me dedico a hacer hospitales, a concluir las carreteras, a mejorar las infraestructuras hidráulicas, a prestar una mejor asistencia sanitaria y a disminuir el fracaso escolar. A estas cosas me voy a dedicar los próximos tres años y medio que me quedan”, apuntó.

Feijóo consideró que su formación necesita “ensanchar su electorado” a nivel estatal y “tener mayorías suficientes para gobernar” sin necesitar “a ningún otro partido”. “Necesita volver a recuperar los 10 millones de votos que tuvimos en las generales del año 2011” con Rajoy, agregó. En una entrevista concedida a la Cadena SER, el líder gallego abordó el panorama político de España tras las elecciones a la Comunidad de Madrid, en las que los populares de Isabel Díaz Ayuso consiguieron “prácticamente todos los votos de Ciudadanos”, pero no todos los de Vox, que “resiste”.