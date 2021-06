El PP gallego celebrará los días 16 y 17 de julio su congreso autonómico y Alberto Núñez Feijóo ya ha anunciado que optará a un nuevo mandato como presidente del partido. Aunque insistió en la necesidad de “renovación” y rechazó “personalismos” porque “nadie es imprescindible”, su sucesión sigue sin estar sobre la mesa. “Ese momento no llegó”, advirtió al ritmo de la canción One More Time de Daft Punk, que ya le acompañó en su última victoria electoral en la noche del 12 de julio de 2020 y que parece haberse convertido en su himno.

Aunque cuando Feijóo se convirtió en presidente de la Xunta defendió que permanecería como máximo dos mandatos al frente del Gobierno gallego, va ya por su cuarta legislatura empatado en mayorías absolutas con Manuel Fraga.

“Si a la militancia le parece bien, podré pedir su confianza para presidir el Partido Popular de Galicia”, proclamó ante la junta directiva de su partido. De cara al congreso, abogó por diseñar “el futuro de esa Galicia pos-COVID”, que “quiere seguir creciendo como llevaba creciendo seis años consecutivos antes de llegar la pandemia”. En este contexto, aprovechó para rememorar cómo el verano pasado se celebraron unas elecciones autonómicas “en un contexto inédito”, pero que le permitió ganar “con una mayoría reforzada” de 42 escaños, el segundo mejor resultado del PP gallego en su historia desde los 43 diputados de Fraga en 1993. Esto hace, según dijo, que Galicia “esté al margen de la inestabilidad política”, “no se fraccione” y tenga “una estabilidad institucional hasta el año 2024”.