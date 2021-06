“Miedo a la evaluación, ninguno”. Los representantes de los empleados públicos no temen que se examine su rendimiento, una medida que la Xunta empezará a aplicar a partir de 2023. Eso sí, advierten que el Gobierno gallego deberá negociar con los sindicatos cómo lo hace. Aunque todavía no conocen los detalles, aseguran que no se tratará de pasar ningún examen sino de medir el cumplimiento de resultados. Y lo que les preocupa precisamente es que el sistema sea discrecional o arbitrario. Es decir, que la evaluación se deje en manos de un superior que la use “como sistema de pago de favores o como vendetta”. Por eso, los sindicatos reclaman participar en los órganos que se encarguen de valorar el desempeño de los empleados públicos.

“Se deben establecer criterios objetivos, de rendimiento, capacidad, formación...”, explica la secretaria nacional de CIG-Autonómica, Zeltia Burgos, que sostiene que la evaluación al desempeño no debe convertirse en una especie de “clientelismo que se fundamente en lo dócil que seas como empleado”. En este sentido, advierte que está en juego la independencia del trabajador de la Administración. “¿Qué pasa si un funcionario se niega a firmar un informe en contra del criterio de su jefe? ¿Lo penalizarán por ello?”, se pregunta. Pero además apunta que los criterios que se usen para medir el rendimiento de los empleados públicos no deberán ser solo cuantitativos sino también de calidad. “No por tramitar más expedientes se es más efectivo”, concluye.

El secretario de organización de CSIF Galicia, José Sánchez-Brunete, explica que hay empleados públicos de categorías C2 o C1 como auxiliares administrativos que asumen facultades que no les corresponden como elaborar informes o propuestas de resolución.

La prioridad, a su juicio, es que el sistema de medición de resultados sea “objetivo” y no quede “al albor del superior en función de si eres sumiso o te llevas bien con él”. Brunete recuerda que durante el Gobierno de Fraga a finales de los noventa se puso ya en marcha en la Xunta un sistema de evaluación de rendimiento e incluso se creó un cuerpo de auditores. Sin embargo, dejó de hacerse porque tampoco se creó un sistema de incentivos o penalizaciones vinculado al resultado.

Los sindicatos defienden que el sistema no debe acarrear penalizaciones al que no supere la prueba. Solo el secretario de administración autonómica de la ejecutiva de FSP-UGT Galicia, Lino Díaz, considera “lógico” que si se no se cumple con los objetivos se analicen las causas y, en su caso, se produzcan “consecuencias negativas”. En su opinión, la evaluación del desempeño debería estar vinculada a la carrera profesional. Además, recalca que se deben limitar “las subjetividades” en el procedimiento y para ello será preciso establecer parámetros objetivos y contar con la participación sindical.

El coordinador del sector de Administración Autonómica de Comisións Obreiras en Galicia, Emilio Doforno, insiste en que la evaluación a los funcionarios no debe quedar sujeta al “capricho” del evaluador. Propone que se configure un comité y que, si la administración forma parte de este órgano, “exista un contrapeso”, en forma de representación sindical. Además, apuntó que deben establecerse mecanismos para recurrir los resultados sin necesidad de acudir a la justicia.