La construcción había sido uno de los pocos sectores en Galicia que había salvado los muebles durante el pasado año. El COVID no había afectado al empleo, y al cierre del pasado ejercicio había encadenado tres años de incremento de los puestos de trabajo. Pero llegó el primer trimestre de 2021 y en solo tres meses destruyó más de la mitad de los empleos que se crearon en los últimos tres ejercicios.

La comunidad gallega perdió el pasado año en total 15.100 puestos de trabajo. Los más perjudicados fueron el sector servicios, que destruyó 10.900, y la industria, 9.100. Pero la construcción —en otros momentos uno de los grandes damnificados por la crisis— encadenó en 2020 tres años de crecimiento del número de trabajadores.

En esos tres ejercicios, el sector había sumado 9.700 empleos más. En 2018, crecieron un 1,9% y en 2019, un 11,2%. En los últimos 25 años, solo en otras dos ocasiones (1999 y 2015) se había alcanzado este último porcentaje. Y en 2020, pese al COVID, se volvió a incrementar un 1,3%.

Sin embargo, la pandemia ha golpeado con fuerza al sector de la construcción en el primer trimestre de este año. Entre enero y marzo perdió 5.300 empleos, más de la mitad de los que había generado en los tres años anteriores.

En diciembre de 2020 trabajaban en el sector 75.500 personas. Hay que retroceder hasta 2011 para encontrar una cifra similar. El pasado mes marzo la cifra cayó hasta 70.100. Y con respecto a marzo del año pasado el descenso ha sido de 6.300 ocupados.

Y si durante el pasado ejercicio, la construcción fue uno de los pocos sectores que salvaron los muebles, en el arranque de este año ha sido todo lo contrario. Si los ocupados en el sector servicios en el primer trimestre cayeron un 0,7% y en la industria lo hicieron un 3,4%, el desplome del empleo en la construcción alcanzó el 7%.

Con este recorte, el total de trabajadores se aleja —es casi imposible que se vuelva a repetir la cifra— del que había en la época del boom inmobiliario cuando el sector daba empleo en Galicia a 150.500 personas en 2007. El doble que en estos momentos.

En la época previa al estallido de la burbuja inmobiliaria, entre 1999 y 2007, el empleo en la construcción creció en la comunidad a una tasa media del 4% con picos del 11,2% en 1999; 9,9% en 2001 o 9,3% en 2006.

Explotó la burbuja inmobiliaria, y a partir de ese momento se produjeron grandes desplomes hasta 2013, que en la mayoría de los casos llegaron a ser de dos dígitos: -19,2% en 2008; -13,7% en 2010; -14,3% en 2011; -13,1% en 2012 y -10,8% en 2013.

En 2014 y 2015, la construcción volvió a necesitar mano de obra en la comunidad y los contratados aumentaron hasta los 75.300, casi los mismos que a finales del pasado año. En 2014, el incrementó alcanzó el 11,4%, el mayor de los últimos 25 años. Pero el número de ocupados volvió a caer en los dos siguientes ejercicios y tocó suelo en el primer trimestre de 2017 cuando el número de trabajadores se desplomó hasta los 65.100, la cifra más baja de los últimos 40 años. Desde entonces, y hasta el pasado mes de diciembre, acumulaba un incremento del 15%.

Más empleo

En los últimos 13 ejercicios, la construcción en Galicia había aumentado la cifra de trabajadores solo en cinco: los dos primeros fueron en 2013 y 2014 y los tres segundos en 2018, 2019 y 2020.

El incremento del empleo el año pasado coincidió con una subida del peso del sector en el PIB gallego que alcanzó el 7% en el segundo trimestre, el porcentaje más alto desde 2012, y pese a los embates de la pandemia. En el tercero bajó hasta el 6,8% y en el cuarto, hasta 6,6%. En el acumulado del año, el peso en el PIB de la comunidad alcanzó el 6,7%, la mejor cifra de los últimos ocho años, excepto el 6,9% de 2019.

Los expertos recomiendan que la construcción no supere el 7% del PIB para que no afecte al resto de la economía si en algún momento vuelve a tener problemas. Aunque con el COVID, al menos en 2021, no es previsible que lo haga.

Siete de cada diez puestos destruidos son en A Coruña

En los últimos tres años, el número de puestos de trabajo en la construcción en Galicia se incrementó en casi 10.000 personas (9.800). Dos tercios se generaron en la provincia de A Coruña. En el primer trimestre de 2021, el sector perdió 5.400 puestos de trabajo en la comunidad. De ellos, siete de cada diez (3.900) fueron en la provincia de A Coruña. En la de Ourense alcanzó el millar de puestos de trabajos perdidos, mientras que en las otras dos provincias gallegas la bajada fue más contenida: 400 en Lugo y 100 en Pontevedra. En marzo, el sector daba trabajo a 31.500 personas en la provincia de A Coruña: 23.100 en la de Pontevedra; 8.900 en la de Lugo y 6.600 en la de Ourense.