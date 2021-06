El pleno de Ourense rechazó el expediente de modificación de crédito al que el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, vinculó a una cuestión de confianza. Ahora, el regidor queda en funciones y los grupos tendrán un mes de plazo para presentar una moción de censura. Ante la falta de acuerdo de la oposición para cambiar el color político de la Alcaldía, finalmente, agotado el plazo, la modificación de crédito saldrá adelante.

Jácome convocó este pleno extraordinario para intentar sacar adelante una modificación de crédito por 62 millones. Para ello, vinculó al medida a una cuestión de confianza que, de no salir aprobada —como ha sucedido— abriría la puerta al resto de partidos a presentar una moción de censura.

El expediente ha sido rechazado con prácticamente los mismos votos que en el pleno ordinario: abstención del PP (7), la negativa de BNG (2), PSOE (9) y cuatro de los no adscritos, y el sí del equipo de gobierno(3) y Cs (1), informa Europa Press. La única opción para lograr la mayoría necesaria —14 de los 27 votos de la Corporación— pasa obligatoriamente por un pacto entre PP y PSOE, ya que los concejales del grupo de no adscritos no pueden votar. A pesar de ello, la sesión ha servido para constatar las diferencias entre ambos grupos y que rebajan todavía más las probabilidades de lograr esa candidatura alternativa.

La portavoz del PP, Flora Moure, insistió en que el gobierno de coalición “siempre fue una opción y la preferida de la ciudadanía”, pero acusó al PSOE de “solo pensar en sí mismos”.

“Nos separan muchísimas cosas del alcalde pero nosotros buscamos lo mejor para Ourense. Hoy toca hablar de confianza y el único que no la ofrece es usted, señor Villarino”, ha señalado, para a renglón seguido apostillar que el PP “nunca va a ser un obstáculo para que la ciudad avance”.

Por su parte, el portavoz socialista, Rafa Villarino, ratificó el voto en contra de su partido y ha criticado la actitud del PP. “¡Qué papelón! Siempre le dan a usted los papeles difíciles, señora Moure”.

El BNG reafirmó su voto en contra aunque su portavoz Luis Seara sentenció que la confianza ya se le había retirado al alcalde en septiembre “cuando 23 concejales respaldaron una iniciativa que reclamaba su dimisión”.

Jácome calificó la abstención del PP de “difícil entender” al querer “formar parte un gobierno sin dar su confianza al alcalde”, y citando el ‘Infierno’ de Dante ha manifestado “no solo a los traidores, en este caso los tránsfugas, se les criticaba, sino también a los tibios”.