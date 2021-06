Con el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo “fuera de toda duda” y las elecciones municipales como reto más inmediato, el presidente provincial del PP de A Coruña, Diego Calvo, apuesta por aprovechar el congreso autonómico que se celebrará el próximo mes de julio para “fijarse” y poner a punto “la estructura” del partido. El objetivo debe ser que esté “activa y preparada” porque en dos años tocan las locales.

Preguntado por su futuro político, Calvo destacó que será tras el verano cuando toque renovar las cúpulas provinciales y en ese momento, explicó, consultará con los alcaldes y cargos de A Coruña. Por su parte, avanzó que está “dispuesto a seguir” como líder provincial y añadió que, además, le “gustaría”, informa Europa Press. “Pero va a depender de que la gente también lo vea así”, condicionó para añadir que, si los suyos consideran que es mejor que otra persona ocupe el puesto, tampoco tendrá problema en “dar un paso al lado”.

Lo que tiene claro es que el “reto más importante” a la vista son las municipales y, en el caso de A Coruña, cuyos resultados electorales ha reivindicado, admitió que el objetivo es trabajar para intentar ganar más presencia institucional —gobernando en ayuntamientos en los que obtuvieron muy buen resultado, pero no la mayoría absoluta— y recuperar la Diputación.

Aunque reacio a hablar de nombres de cara a las elecciones municipales, él es partidario de que “este verano” los propios aspirantes reflexionen acerca de su idoneidad y de si es “lo mejor” para el partido que repitan o no.

Y en cuanto a nombres para el equipo de Feijóo, Calvo deja las manos libres al líder del PP gallego para que lo conforme como estime oportuno. “Si soy sincero no sé cuántos coruñeses hay a día de hoy en la dirección”, destacó, para añadir que A Coruña es “generosa”. “Nunca me he peleado por ninguna cuota”, zanjó.