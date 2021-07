El Plan Forestal de Galicia 2021-2040 no solo conlleva la suspensión temporal de nuevas plantaciones de eucalipto donde antes no las había, compromiso en el que se “reafirmó” ayer el Ejecutivo gallego, sino la plantación de coníferas y frondosas. Al amparo de las ayudas convocadas por la Consellería do Medio Rural para este año, la Xunta destina cerca de cinco millones de euros a estas especies.

Las subvenciones beneficiarán a un total de 173 solicitantes, en su inmensa mayoría comunidades de montes vecinales en mano común, y supondrán la forestación de más de 2.500 hectáreas. Así lo explicó ayer el vicepresidente primero, Alfonso Rueda, tras la reunión semanal del Consello, para añadir que este año se aprobarán aportaciones que supondrán finalizar 2021 con más de 128 hectáreas previamente ocupadas por eucaliptos o acacias con coníferas y frondosas, lo que supone multiplicar por cuatro los datos de la convocatoria anterior, detalló.

La provincia de Ourense está a la cabeza con 64 solicitantes para 1.311 hectáreas (2,4 millones en ayudas). Le sigue Pontevedra, con 41 beneficiarios y 540 hectáreas (1,1 millones); Lugo, 34 expedientes y 402 hectáreas (703.000 euros); y A Coruña, una decena de beneficiarios en 105 hectáreas (205.000 euros).