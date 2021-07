El delegado del Gobierno, José Miñones, no descarta competir por la Secretaría Xeral del PSdeG en el congreso que los socialistas gallegos celebrarán a final de año, para el que Gonzalo Caballero ya ha manifestado su intención de renovar su liderazgo al frente del partido. En una entrevista concedida a la SER, preguntado sobre si estaría dispuesto a dar un paso adelante, Miñones contestó: “Sobre futuribles, los que me conocen, saben bien que no suelo opinar. Voy paso a paso”.

El actual delegado del Gobierno fue una de las voces críticas que tras el fracaso del PSdeG en las pasadas elecciones autonómicas instó a Caballero a someterse de nuevo a la opinión de las bases en un proceso de primarias. “Lo que venga en el futuro lo veremos en el momento oportuno, todas las oportunidades que hay y de seguir sumando”, respondió ayer al ser preguntado sobre sus aspiraciones políticas.