El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, publicó en su perfil de Facebook una entrada en la que critica que la entrega de la Medalla de Galicia “debería haber recaído en quienes desarrollaron la vacuna para frenar la Covid” porque “poner una vacuna no requiere una pericia particular”. Frente a ello, el Consejo General de Enfermería y el Colegio de Enfermería de Ourense reclaman que se retracte públicamente y ven sus declaraciones un “insulto” al colectivo que “entrega su piel por los demás”.

El regidor asistió a la entrega de la Medalla de Galicia el domingo y un día después cuestionó que los sanitarios encargados de poner la vacuna sean los merecedores del reconocimiento. “La Medalla de Galicia debería ir para quienes desarrollaron la vacuna frente a la COVID-19 y en todo caso para los investigadores gallegos que, con pocos medios, los intentaron en sus laboratorios”, argumentó el alcalde para sentenciar que “poner una vacuna no requiere una pericia particular, no es cirugía, y quienes ponen las vacunas no son voluntarios, es más la mayoría cobran horas extras”.

Desde el Consejo de Enfermería manifiestan el “más profundo rechazo” a estas palabras y piden la “inmediata dimisión” de Jácome. PIden además una disculpa pública por lo que consideran “un lamentable ataque al colectivo”. “Resulta intolerable que se permita intentar denigrar a una profesión que se ha jugado la vida en la pandemia y vive absolutamente volcada con los pacientes”, sentencian.