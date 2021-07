Galicia podrá encarar 2022 con mayor desahogo económico. Tras la sentencia del Supremo que condenaba al Gobierno central a pagar a la Xunta los 211 millones del IVA correspondientes a la liquidación del mes de diciembre de 2017, el Ministerio de Hacienda incluirá finalmente en sus presupuestos para el próximo año una partida de 3.000 millones de euros para saldar esta deuda con la totalidad de las comunidades autónomas y se hará cargo además de los intereses de demora.

Así se lo comunicó ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a las comunidades en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que llevaba un año sin convocarse. En esta cita el Gobierno avanzó que las comunidades recibirán el próximo año “las mayores entregas a cuenta de la historia” al alcanzar un total de 112.213 millones de euros, un 6,3 por ciento más que las recibidas este año. A Galicia le corresponderán 8.080 millones de euros en 2020, lo que supone 523 millones más respecto al actual ejercicio. Sus recursos crecen así un 6,9%, solo por detrás de La Rioja (8%), Cantabria (7,8%), Canarias (7,3%) y Extremadura (7,1%).

Pero además la comunidad gallega se libra de otra losa que le dificultaba cuadrar sus cuentas para 2022. No tendrá que devolver el dinero que le adelantó el Estado en 2020 en base a unas previsiones de recaudación que finalmente no se cumplieron. Según los cálculos de Fedea, a Galicia le correspondería reintegrar más de 452 millones por la liquidación negativa. Sin embargo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, trasladó ayer que se perdonará la devolución de estos anticipos, una cuantía que asciende en el conjunto autonómico a 3.900 millones.

Además Galicia podrá disponer el próximo año de los 211 millones del IVA correspondiente a 2017 y que aparecerán contemplados en los Presupuestos del Estado para 2022. ¿Y qué pasa si el Gobierno no logra sacar adelante las cuentas? “No contemplo ese supuesto”, respondió ayer Montero.

El origen del conflicto está en un cambio impuesto por el Gobierno de Rajoy sobre el sistema de información del IVA que hizo que el último mes del año 2017 quedara sin pagar a las comunidades. La Xunta emprendió una batalla por recuperar ese dinero que terminó en la vía judicial. Y el Supremo falló a favor primero de Castilla y León y después de Galicia. Ahora Hacienda asume la sentencia y se compromete a pagar a las comunidades la liquidación del IVA pendiente.

“Nos da la razón”, defendió ayer la Consellería de Facenda que destacó que finalmente el Gobierno admitió que la deuda del IVA era de 211 millones y no de 184 millones como defendió al principio.

Estos recursos engordarán la financiación de las comunidades en 2022, pero ya este año, a partir de septiembre, el Gobierno repartirá otros 13.846 millones del fondo para el COVID-19. “Este dinero se distribuirá por el criterio de población ajustada, la opción que eligieron la mayoría de las comunidades”, explican desde Hacienda. Se desconoce todavía el desglose de lo que corresponde a cada autonomía. Comunidades como Murcia, Andalucía o la Comunidad Valenciana reclamaron que se reservara una parte para reforzar a las autonomías peor financiadas, pero su propuesta fue rechazada.

Hacienda avanzó que antes de fin de año trasladará a las comunidades los criterios para la reforma del modelo de financiación autonómica.

Feijóo, sobre la Conferencia de Presidentes: “Veremos si sacamos algo formal”

Tras el plenario de la Comunidad de Trabajo de Galicia y el Norte de Portugal en Salvaterra de Miño, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, defendió una política “expansiva” en inversión, pero “rigurosa en el gasto” puesto que España se está endeudando, según dijo, a “una intensidad” que le preocupa. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado mañana a los mandatarios autonómicos a una Conferencia de Presidentes en Salamanca. Feijóo criticó que la convocatoria no se ajusta al “reglamento” y por eso prefiere calificar el encuentro de “reunión informal”. En un contexto en el que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ya avanzó que no acudirá, Feijóo señaló que él está dispuesto a “oír” a Sánchez: “Veremos si sacamos algo formal”. En su opinión, hay temas sobre los que “está bien hablar” como no disponer de una legislación en España para gestionar la pandemia, así como el reto demográfico o el reparto de fondos europeos. Junto al presidente da Comissao e Desenvolvimento Regional do Norte, Antonio M. Cunha, el presidente de la Xunta defendió que la alta velocidad entre Galicia y Portugal “ha sido el mayor éxito de la Eurorregión”. “Fuimos capaces de persuadir a los gobiernos de Lisboa y Madrid de que lo fundamental en materia de infraestructuras de unión entre los dos Estados es el eje atlántico”, explicó.