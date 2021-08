“Más del 90% de gallegos”. Esa es la estimación de beneficiarios de la rebaja de impuestos que la Xunta planteará en las cuentas autonómicas de 2022, anunciada el mes pasado en este periódico. El foco, además, se situará “con carácter específico y más intenso” en las familias numerosas, menores de 35 años y personas con discapacidad, según concretó el titular del Ejecutivo autonómico, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista con Europa Press.

El descenso en la tributación, fundamentalmente en Patrimonio y Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, beneficiará la recaudación, según el presidente de la Xunta. “Eso es dejar a la gente gastar un poco más y, para eso, necesitamos que tengan que contribuir o tributar un poco menos. Pensamos que si lo hacemos de forma ordenada, no habrá una bajada sustancial en recaudación de impuestos y se va a reactivar el consumo. Lo que vamos a dejar de ingresar por transmisiones, actos jurídicos documentados y patrimonio, creo que lo podemos recuperar a través del IVA”, alegó antes de cifrar en 1.100 millones el valor de las rebajas de impuestos en Galicia durante la última década.

Feijóo también se refirió a la situación en la Atención Primaria sanitaria, calificada como “preocupante” por el conselleiro del ramo esta semana. “El problema solo se va a solucionar con más médicos”, sostiene Feijóo, en alusión especial a las especialidades de Medicina Familiar y Pediatría. Por ello, intensificó su exigencia de una convocatoria extraordinaria del MIR para formar especialistas ante la falta de facultativos que denuncia. “Hay 6.000 personas que se presentaron al MIR y no tuvieron plaza en la última convocatoria. Seguro que la mitad o el 30% a lo mejor no la tuvo por dos o tres preguntas en el test. Deberíamos hacer una convocatoria extraordinaria de MIR inmediata. Si es posible este otoño, no dejarlo para el invierno”, expuso.

Finalmente, se abrió a debatir una posible reforma del Estatuto, pero rechazó la “obsesión por copiar el modelo independentista catalán y vasco” del BNG. Asegura “desconocer” la propuesta del PSdeG. También evitó descartar si optará a un nuevo mandato en las elecciones autonómicas de 2024.

En cuanto al futuro de Alcoa en Cervo, criticó la conducta “opaca” de la compañía, pero también advirtió de que la clave para el futuro de la fábrica es que en España haya “un precio eléctrico competitivo” para este tipo de compañías. “Alcoa tiene que aclararse y el Gobierno tiene que establecer un marco energético, lo demás es proseguir con esta situación de vértigo en la que viven miles de familias en la Mariña lucense. No se merecen esta falta de rigor por parte de Alcoa y del Gobierno central”, avisó.