La pasada semana, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reconoció que la recaudación tributaria no volverá a los niveles de antes de la pandemia “hasta finales del 2022”. La ministra conoce perfectamente el nivel de ingresos y gastos y pese a que los datos de la Agencia Tributaria apuntan a que la recaudación en la primera mitad de este año superó a la del mismo período del 2019 no echa las campanas al vuelo. Y lo dice porque el agujero en las arcas de las administraciones provocado por el COVID ha sido muy grande y la entrada de dinero vía impuestos se ha desplomado. Un ejemplo es el tributo que pagan los no residentes, un colectivo que no vive en España, pero que obtiene rentas en el país.

Durante el pasado año, la recaudación por el Impuesto sobre la Renta de los No Residentes (IRNR), que es la declaración de IRPF para los contribuyentes que no residen en España, se desplomó casi la mitad en Galicia. Pasó de los 128 millones de 2019 a los 65 de 2020. La caída fue del 48%. El impacto de la pandemia en la recaudación de este gravamen en la comunidad fue el segundo más elevado de toda España, solo superado por el descenso del 91% de Cantabria. La media nacional fue del -36%.

Los 65 millones que se recaudaron en Galicia es la cifra más baja desde 2011 y rompe con diez años ininterrumpidos de crecimiento que alcanzó su récord histórico con los 128 millones de 2019.

La Agencia Tributaria achaca el descenso a nivel nacional, que se puede extrapolar a la comunidad gallega, a que “ya en 2019 los ingresos habían descendido —no fue el caso de Galicia— tras la racha de fuertes crecimientos que experimentó el impuesto en los años anteriores”. Entre 2015 y 2018 el aumento fue, de media, superior al 17% a nivel nacional y del 10% en la comunicación gallega. “Pero —continua la Agencia Tributaria— la situación general del 2020 hizo que, junto con las tendencias que venían del año anterior, se intensificara extraordinariamente la caída”.

Así sucedió en las retenciones por la adquisición de inmuebles (perjudicadas por la paralización de las operaciones) y en las liquidaciones anuales que en 2019 ya habían tenido un resultado neto negativo y en 2020 fue más negativo aún. El resto de retenciones, derivadas sobre todo del capital mobiliario (y, por lo tanto, muy ligadas al reparto de dividendos) que en 2019 tan solo había sufrido una ligera moderación, en 2020 perdieron más del 30%.

Hasta el desplome del pasado año, el importe de este tributo se había duplicado en Galicia en ocho años. En 2011 habían sido 64,7 millones —una cantidad similar a la del pasado ejercicio— y en 2019 alcanzaron los 128,3. Había sido el décimo año consecutivo que crecía hasta la cifra más alta de la historia, tras el alza del 1,4% con respecto a 2018. Eso sí, este aumento había sido el más bajo desde 2009. Por ejemplo, en 2017 alcanzó el 18% y en 2018, el 11,8%.

La recaudación de este impuesto ya había hecho saltar la luz de alarma a nivel nacional. El importe del Impuesto sobre la Renta de los No Residentes en 2019 en España fue de 2.369 millones, un 11,1% por debajo de los ingresos de 2018. Se interrumpió así la última fase de crecimiento de este gravamen. En los cuatro años anteriores el aumento medio había sido superior al 17%. En 2020, los ingresos disminuyeron hasta los 1.511 millones, la recaudación más baja desde 2014. La caída respecto al año anterior fue de un 36,2%.

¿Quiénes deben abonar este gravamen?

Todas aquellas personas físicas o entidades que no residan en España, pero obtengan rentas en el estado deben pagar el Impuesto sobre la Renta de los No Residentes (IRNR), que es la declaración de IRPF para los contribuyentes que no residen en España. También entran dentro de este concepto los extranjeros que residan en España por razón de su cargo o empleo. ¿Y cuándo se considera que una persona no reside en España? Cuando ha pasado más de la mitad del año (183 días) fuera del país. También puede suceder que a pesar de pasar más de la mitad del año en el extranjero sea considerado residente en España al tener el núcleo principal de sus intereses económicos y personales en territorio nacional. Estos beneficios por los que tienen que tributar pueden llegar de actividades económicas diversas: dividendos por tener acciones de empresas españolas; intereses obtenidos por el dinero que posean en cuentas de bancos nacionales o ganancias patrimoniales como, por ejemplo, haber vendido un inmueble o un terreno. También entran dentro de este apartado los inmuebles que posean, aunque estén alquilados o vacíos.

La Agencia Tributaria deberá devolver 600 millones que cobró de más

En un año bueno, como fue el de 2019, la Agencia Tributaria recaudó algo más de 2.300 millones en toda España por el

(IRNR). Sin embargo, durante 2021, deberá abonar unos 600 millones por “las devoluciones por sentencia de las retenciones pagados por fondos de inversión no comunitarios”, según explicó el Gobierno. Este desembolso se debe a las sentencias en contra del Gobierno del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional en los últimos años a favor de varias gestoras de fondos de inversión, planes de pensiones y sicavs. La causa es que la Agencia Tributaria impuso de forma indebida retenciones a los dividendos que cobraban sus vehículos de inversión con sede fuera de España. Hacienda aplicaba una retención del 15% (que luego subió al 18%) a los dividendos que las empresas españolas abonaban a sus accionistas, cuando eran vehículos de inversión extranjeros. Esta retención iba a cargo del

. Ahora, no solo tendrá que devolver el dinero que ha cobrado, sino que este gravamen verá reducida su recaudación.