El cuerpo de una mujer, de 83 años, fue localizado sin vida el martes en un piscina particular del lugar de O Carballo, en la parroquia de Pedroso, en Narón. La fallecida no residía en la casa de los propietarios de la piscina, siendo vecina del lugar, en donde, además, está descartado que la mujer muriera a causa de una caída fortuita ya que se trata de una instalación que no está al nivel de suelo y a la que es necesario acceder a través de unas escaleras.