La Fundación Laboral de la Construcción alertó en su último informe de finales del pasado ejercicio de que el sector necesitará entre 5.300 y 9.150 trabajadores en Galicia en 2021. A mitad de año, ya hay 2.700 más que a finales de diciembre, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa. El pasado mes de junio, trabajaban en el sector de la construcción 78.200 personas. Es la cifra más alta desde 2012 y un 11,3% más que a finales de marzo. Y todo ello pese al COVID.

Aunque la Fundación Laboral de la Construcción apuntó que serían necesarios entre 5.000 y 10.000 profesionales, también matizó que este aumento de la actividad puede “verse afectado por la falta de trabajadores cualificados”. Un problema, destacó, que se acentúa en el sector de la rehabilitación, “motor de la actividad hoy en día”, pero con “dificultades” para encontrar mano de obra cualificada.

Perfiles demandados

Algunos de los perfiles más demandados son albañiles, carpinteros, electricistas, fontaneros, encofradores, pintores, operadores de maquinaria y montadores de estructuras metálicas, “que no se están reponiendo tras las jubilaciones”.

Pese a estos problemas de falta de trabajadores cualificados, la generación de empleo en la construcción en Galicia sigue a velocidad de crucero e impasible ante los efectos de la pandemia. La inmensa mayoría de los sectores se han visto afectados por el coronavirus. Galicia perdió durante el pasado ejercicio 15.100 puestos de trabajo en total. Los más damnificados fueron el sector servicios, que se dejó 10.900, y la industria, que restó 9.100. Pero hubo otros sectores que salvaron el año COVID. Uno de ellos fue la construcción —en otros momentos uno de los grandes damnificados por la crisis— que en 2020 encadenó tres ejercicios al alza en el número de ocupados. La última vez que había ocurrido algo parecido había sido hace casi 15 años.

En los últimos tres años y medio, el sector ha sumado 12.500 empleos nuevos. En 2018, crecieron un 1,9% y en 2019, un 11,2%. En las últimas dos décadas y media, solo en otras dos ocasiones (1999 y 2015) se había alcanzado este último porcentaje. Y en 2020, pese al COVID, se volvió a incrementar un 1,3%. Ahora, en los seis primeros meses de 2021 ha vuelto a aumentar un 3,5%. Desde finales de 2018 la subida ha sido del 16%.

El total de trabajadores aún dista mucho —es casi imposible que se vuelva a repetir la cifra— que había en la época del boom inmobiliario cuando el sector daba empleo en Galicia a 150.500 personas en 2007. La mitad que ahora. Pero ha recortado la diferencia tras los incrementos de los últimos tres años y medio.

Este aumento de la mano de obra coincide con una subida del peso del sector en el PIB gallego que alcanzó el 7% en el segundo trimestre del pasado año, el porcentaje más alto desde 2012, y pese a los embates de la pandemia.

Peso en el PIB

En el conjunto de 2020, el peso de la construcción en el PIB gallego se quedó en el 6,7%, y en el primer trimestre de 2021 cayó una décima hasta el 6,6%.

Los expertos recomiendan que la construcción no supere el 7% del PIB para que no afecte al resto de la economía si en algún momento vuelve a tener problemas. Aunque con el COVID, al menos en 2021, no es previsible que lo supere.

Aunque el empleo sigue al alza en el sector, el COVID ha roto con cinco ejercicios de crecimiento de la construcción en Galicia y ya encadena 15 meses de caída: todo el año pasado y el primer trimestre de este (últimos datos disponibles).

El Valor Agregado Bruto (VAB), que mide el valor total creado por un sector, en este caso el de la construcción en la comunidad, se redujo un 6,3% en el primer trimestre de 2021 con respeto al mismo período del año anterior.

Recupera los 10.000 puestos de trabajo perdidos en 2016 y 2017

Tras más de una década de caída, con leves incrementos, la construcción dejó de destruir empleo en 2018. En 2017 trabajaban en el sector 65.700 personas; en 2018 subieron a 67.000; en 2019, a 74.500 y en 2020 a 75.500. El segundo semestre de 2021 lo ha cerrado con 78.200, la cifra más elevada desde 2012. Durante los años de la burbuja inmobiliaria, entre 2000 y 2007, el empleo en la construcción creció a una tasa media del 4% en Galicia. A partir de 2008 se produjeron abultadas caídas hasta 2017. El desplome medio anual en esos años fue del 10%. Pese a la mejora económica, la construcción destruyó empleo en la comunidad en 2016 y 2017. En estos dos años desaparecieron casi 10.000 puestos de trabajo al caer el número de ocupados hasta los 65.700 con los que se cerró 2017. Fue la segunda cifra más baja de la última década, solo superada por los 65.300 que había a finales de 2014. Pero en 2018 se produjo un cambio de tendencia y el número de trabajadores se incrementó. Esa subida siguió en 2019, se confirmó en 2020 y continua en 2021. En los últimos tres años y medio ha recuperado 12.500 puestos de trabajo.