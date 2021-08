La asociación animalista Libera ha tachado de "locura anticientífica" el permiso de la Xunta de Galicia para la caza de jabalíes --dada la "emergencia cinegética"-- y ha recordado que diversos estudios científicos "no avalan las cacerías" e "incluso las responsabiliza de una mayor natalidad en la fauna silvestre".

En un comunicado, los animalistas han señalado que la 'emergencia cinegética' declarada por el Gobierno autonómico permitirá, durante los próximos seis meses, liberalizar las batidas de jabalí.

"Esto significa que pueden realizar más cacerías de las autorizadas en los planes de los respectivos cotos de caza", ha criticado la asociación, que ha señalado además que la decisión "deja la puerta abierta a matar camadas enteras, a usar visores para acciones nocturnas o crear cebaderos para matar más fácilmente a los suidos mientras se alimentan".

Para la agrupación, el comportamiento "adaptativo" de los jabalíes y la "mayor presión cinegética" autorizada por la Xunta, "incluso abatiendo crías", "no tendrá un efecto duradero en la reducción de daños agrícolas ni sobre la población de esta especie".

Para dichas argumentaciones, Libera se ha basado en diversos estudios científicos elaborados desde finales de los años 90 como la investigación Disentangling Natural From Hunting Mortality in an Intensively Hunted Wild Boar Population publicado en 2008 y que analizó la incidencia de las batidas en la región francesa de Champagne-Ardenne:

"Las altas tasas de mortalidad debidas a la caza eran responsables de que las hembras invirtieran muchos más recursos en la reproducción en detrimento de su propia supervivencia", señala el informe, que recoge el comunicado de Libera!.

"ESCUCHAR MENOS AL LOBBY ESCOPETERO"

"Con estos antecedentes, basados en la rigurosidad de la Ciencia, la propuesta de la Xunta de multiplicar el número de batidas no solo es inútil para solventar daños agrícolas o accidentes de tráfico, sino que sería contraproducente, al generar un efecto de mayor natalidad", ha explicado la asociación.

Es por este motivo que los animalistas han instado al Ejecutivo autonómico a "escuchar más a los científicos y menos al lobby escopetero", cuyas competencias "en trabajos serios son, como poco, limitadas".