La crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus no tiene nada que ver con la crisis económica causada por la burbuja inmobiliaria de 2008, aseguran los expertos. Esta trajo consigo que la mayor parte de las personas, bien sea porque se quedaron sin trabajo o por miedo a perderlo, redujesen el consumo y, por lo tanto, el gasto hasta niveles desconocidos.

La crisis que ha provocado el COVID es diferente, según los analistas. Es cierto que ha aumentado el paro, pero no lo ha hecho a niveles de la recesión de 2008. Ahora, al contrario que en la anterior recesión hay dinero en los bolsillos de los consumidores —el confinamiento del año pasado provocó que aumentase el ahorro—, que ahora sí prefieren gastarlo y no guardarlo como ocurrió hace trece años. Un ejemplo se ha visto este verano: destinos turísticos llenos hasta niveles anteriores a la pandemia. Lo mismo ocurre con la firma de hipotecas. El parón del año pasado ha reactivado este mercado en los primeros seis meses de 2021 no solo a cifras preCOVID sino a las de hace una década.

El número de préstamos en Galicia para adquirir una vivienda en la primera mitad de este año alcanzó los 6.934. No solo es un 16% más que en el mismo periodo de 2020 o un 15% más que en 2019 —cuando aún no había llegado el coronavirus— sino que es la mejor cifra de la última década, según los datos que publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Lo mismo ocurre con el capital prestado por estas 6.934 operaciones, que ascendió a 103,9 millones. No solo es superior al año pasado (+28%) y casi un 50% más que en 2019, sino que también es la cifra más elevada desde 2011. Los gallegos que el año pasado no pudieron constituir una hipoteca sobre una vivienda lo han hecho en los primeros seis meses de este ejercicio. Y a ellos hay que sumar los que ya lo tenían previsto realizar este año y con un gasto aún mayor.

Pese a todo, junio no fue un buen mes para los préstamos hipotecarios en Galicia. Es cierto que crecieron un 18,8% respecto al mismo mes de 2020, pero fueron un 20,7% menos que en mayo. La firma de hipotecas superó el millar en los cinco primeros meses de 2021. En junio se quedaron en 971. En cuanto al capital prestado por estas 971 operaciones, ascendió a 103,92 millones, lo que supone un incremento del 21,5% en tasa interanual, pero un descenso del 17,2% mensual.

Sobre el total de fincas, la comunidad gallega registró 1.358 préstamos en junio, por unos 129,82 millones. Fueron 51 correspondientes a fincas rústicas (por casi 6,2 millones) y 1.307 sobre urbanas (por 123,62 millones). Estas últimas se repartieron entre las 971 hipotecas constituidas sobre viviendas por 103,92 millones, 12 sobre solares (por 2,24 millones) y 324 sobre otro tipo de fincas urbanas (por 17,45 millones).

Por su parte, se cancelaron 1.643 hipotecas en Galicia en junio, de ellas 83 correspondientes a fincas rústicas, 1.072 sobre viviendas, 27 solares y 461 sobre otras urbanas.

En cuanto a los cambios registrales, la comunidad contabilizó 807, de los que 763 fueron por novación, siete por subrogación del deudor y 37 por subrogación del acreedor.

Un mes más, en todos los apartados, los bancos fueron la entidad preferida para formalizar las hipotecas y también la más afectada por cancelaciones, frente a otras instituciones financieras.

En el conjunto estatal, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas se disparó un 41,2% en junio respecto al mismo mes de 2020, hasta sumar 37.961 préstamos. Fue el mayor incremento desde diciembre de 2019 y la cifra más elevada desde antes de la pandemia (enero de 2020). Así, la firma de préstamos sobre viviendas encadenó cuatro meses de ascensos interanuales tras el repunte del 35,1% experimentado en marzo.

Las hipotecas aumentaron el pasado mes de junio en comparación con el mismo mes de 2020 en todas las comunidades salvo País Vasco, donde bajó un 33,2 %, mientras el importe de las mismas se redujo un 18,5 %. Las que registraron las mayores subidas fueron Cantabria (97,5%), Aragón (87,2%) y Castilla–La Mancha (86,5%).

En cuanto al capital prestado, donde más subió fue en Aragón (109,1%), Andalucía (93,8%) y Castilla–La Mancha (81,6%), mientras que bajó muy ligeramente en Asturias, un 0,3%. En términos absolutos, las comunidades con mayor número de hipotecas constituidas sobre viviendas en junio fueron Andalucía (7.853), Madrid (7.372) y Cataluña (5.889).

Además, Madrid fue la comunidad en la que se prestó más capital para la constitución de hipotecas sobre viviendas en junio (1.520,4 millones), por delante de Andalucía (983,3) y Cataluña (968,6). El importe medio aumentó un 5,5% en junio, hasta los 140.456 euros, mientras que el capital prestado creció un 49%, hasta los 5.331 millones.

En junio, el tipo de interés medio para el total de préstamos hipotecarios se situó en el 2,34%, con un plazo medio de 24 años. En el caso de las viviendas, el interés medio fue del 2,28%, con un plazo medio de 25 años. El 38,8% de las hipotecas sobre viviendas se constituyeron en junio a tipo fijo, mientras que el 61,2% se firmaron a tipo variable. El tipo de interés medio al inicio es del 2,05% para los préstamos sobre viviendas a tipo variable y del 2,81% en el caso de las de tipo fijo.

La zona más exclusiva de Galicia es la plaza de Lugo, en la que los dueños piden 797.000 euros por vivienda

La zona más exclusiva de Galicia para comprar vivienda se encuentra en la ciudad de A Coruña. Se trata de la plaza de Lugo, donde los propietarios piden una media de 797.500 euros a quien quiera comprar alguna de sus viviendas, según un estudio de idealista. A nivel nacional, la calle más exclusiva está en la isla de Mallorca. Es la calle Sant Carles, en el municipio de Calvià, donde los dueños piden una media de 7.043.750 euros. La medalla de plata de este exclusivo ranking abarca toda una urbanización situada en la malagueña localidad de Benahavís: la Urbanización Coto Zagaleta. Esta exclusiva zona de la Costa del Sol roza el primer puesto ya que tiene un coste medio de 7.042.462 euros, un precio superior al de su vecina la calle Mozart, en Marbella, que ocupa el tercer lugar con 5.932.489 euros. A continuación, se encuentra la Urbanización Cascada de Camoján, también en Marbella, cuyos propietarios piden por sus exclusivas viviendas una media de 5.444.000 euros. Le siguen dos representantes de la Comunidad de Madrid: el Paseo de los Lagos en Pozuelo de Alarcón, más conocido como La Finca, con una media de 5.248.039 euros y el Paseo del Conde de los Gaitanes, en la urbanización de La Moraleja, con 4.972.656 euros. Completan el ranking —todas por encima de los 4,5 millones de euros— la calle Cañete, en Marbella, donde piden una media de 4.883.602 euros; la calle del Camino Ancho, en La Moraleja, donde quien quiera hacerse con uno de sus lujosos chalets pagará 4.751.654 euros; la urbanización Sierra Blanca, en Marbella, con una media de 4.625.158 euros y, por último, la Vía Cornisa de Calvià con un precio medio de 4.608.732 euros. La comunidad más económica es Castilla-La Mancha, donde su calle más cara tiene un precio medio de 318.528 euros, seguida por Extremadura (353.168 euros) y Navarra (467.813 euros).