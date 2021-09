El Consejo Internacional de Coordinación del Programa Man and the Biosphere (MaB) de la Unesco aprobó ayer la candidatura de la Ribeira Sacra, Serras do Oribio y Courel como nueva Reserva de la Biosfera. Se convierte así en la séptima zona protegida de la comunidad gallega con esta figura.

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, destacó la importancia de esta decisión tanto para los 23 municipios incluidos en la misma —18 de la provincia de Lugo y cinco de la de Ourense, con una población total de 75.000 habitantes—, como para el conjunto de Galicia. Con la incorporación de la séptima reserva de la biosfera, la superficie que cuenta en la comunidad gallega con este reconocimiento se incrementa hasta llegar a casi el 35% de todo el territorio, pero también supondrá que el 42% de la comunidad quede amparado bajo alguna figura de protección, afianzando el reconocimiento y la riqueza del patrimonio natural gallego en todo el mundo.

La Biosfera Ribeira Sacra y Serras do Oribio e Courel es la segunda más grande de la comunidad, ya que abarca una superficie total de 306.534,77 hectáreas que se extiende por los cañones del Sil y por el río Miño.