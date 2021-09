Cuando una persona o una pareja deciden comprarse una casa y no tienen el suficiente dinero para pagarla lo primero que se les viene a la cabeza es acudir a un banco para solicitar una hipoteca. Esa es la primera idea de la mayoría, aunque no todo el mundo piensa lo mismo. También hay quien se decide por otro modelo de financiación de sus viviendas que no es el que ofrece la banca tradicional, sino las cooperativas de crédito.

Hasta la crisis de 2008, la cuota de mercado de estas cooperativas era muy pequeña. Apenas el 3,8%. Pero la recesión y, sobre todo, la falta de confianza en las entidades bancarias sumidas en fusiones de cajas de ahorros (ya no queda casi ninguna), rescate estatal valorado en más de 70.000 millones de euros para pagar el agujero que habían provocado y los líos judiciales provocaron que las hipotecas al margen de la banca tradicional se triplicasen hasta representar el 11,4% en 2016.

Pero desde entonces, las aguas en el sector bancario se calmaron, aunque en los últimos meses se están produciendo despidos, ERE y cierres de sucursales, y la cuota de mercado de los bancos en la concesión de nuevos créditos para comprar una casa se ha vuelto a disparar. En Galicia, los bancos monopolizan el 96,4% del mercado de las hipotecas, mientras que el resto de entidades financieras solo cuentan con el 3,6%.

En los primeros seis meses del año, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), se firmaron casi 7.000 hipotecas en la comunidad, de las que 6.684 fueron a través de un banco y solo 294 con otras entidades. El 96,4% es, además, el segundo porcentaje más alto a nivel nacional —solo superado por el 96,8% de Cantabria—. Y se mantiene en niveles próximos a los máximos históricos, según el último informe del mercado inmobiliario que ha publicado el Colegio de Registradores de la Propiedad.

Si el mayor monopolio de los bancos se registra en Cantabria (96,88%), Galicia (96,44%), Comunidad de Madrid (95,30%) y Cataluña (93,66%), la mayor cuota de mercado de otras entidades financieras corresponde a Navarra (42,64%), La Rioja (35,35%) y Asturias (27,13%).

Según el informe de los registradores “en la actualidad existe un notable interés por parte de las entidades financieras en la concesión de nuevo crédito hipotecario en la medida que, en el actual contexto de tipos de interés, resulta uno de los productos más interesantes en su estructura de balance”.

Los casi 300 gallegos que acudieron a una cooperativa de crédito para pedir el dinero para comprar una vivienda durante el primer semestre tuvieron que adquirir una participación mínima de la entidad. Esta es la gran diferencia con los bancos, ya que en el caso de las cooperativas de crédito los dueños son los cooperativistas.

Las cooperativas de crédito son sociedades privadas en la que sus socios son los que aportan el capital a la entidad. Al final, el objeto social de las cooperativas de crédito es servir a las necesidades financieras de sus socios y de terceros, mediante el ejercicio de las actividades propias de las entidades de crédito. Dentro del cooperativismo de crédito destacan las cajas rurales, que no fueron obligadas a fusionarse con otras cajas o bancos como ocurrió cuando se produjo la reforma del mercado bancario español. En el caso de Galicia, solo queda Caixa Rural.

- Aumenta el endeudamiento por metro cuadrado. El endeudamiento hipotecario por metro cuadrado mantiene la tendencia alcista en Galicia, según el Colegio de Registradores. El importe medio del segundo trimestre fue de 1.039 euros/m², con un incremento intertrimestral del 3,5%. La subida se debió a alza del importe medio en los bancos, que alcanzó los 1.045 euros/m², con una mejora trimestral del 3,7%, ya que las otras entidades financieras se situaron en los 867 , con un descenso del -5,6%, el cuarto mayor a nivel nacional.

Las comunidades con mayores niveles de endeudamiento hipotecario por metro cuadrado fueron la Comunidad de Madrid (2.025 ), País Vasco (1.875), Islas Baleares (1.726) y Cataluña (1.720). Por el contrario, seis autonomías registraron importes medios por debajo de los 1.000 euros por metro cuadrado: Extremadura (693), Castilla–La Mancha (709) y Murcia (782).

Según los registradores, “a lo largo de los próximos trimestres previsiblemente existirá una continuidad en la tendencia ascendente, con mayor intensidad que el precio de la vivienda, en la medida que se viene constatando la existencia de un mayor grado de requerimiento de financiación por parte del comprador”.

- Baja el importe concedido. Al contrario que el endeudamiento por metro cuadrado, el importe por vivienda cayó en el segundo trimestre en Galicia un 5,6% hasta los 103.536 euros. Fue el segundo mayor descenso a nivel nacional solo superado por el 6,5% de Castilla-La Mancha. La caída se debió, sobre todo, a la bajada del 14,3% en las otras entidades financieras, mientras que en los bancos fue del 5,3%.

Pese a este descenso, el Colegio de Registradores vaticina un crecimiento “apoyado por un mayor grado de requerimiento de financiación hipotecaria por los demandantes de vivienda, parcialmente fomentado por la existencia de bajos tipos de interés, así como una propensión por parte de las entidades financieras hacia el crecimiento en producto hipotecario”.

- Bajan los tipos de interés de las hipotecas. Los tipos de interés de las hipotecas mantuvieron la tendencia descendente durante el segundo trimestre del año, por lo que se registró un nuevo mínimo histórico al alcanzar una cuantía media del 2,03%. Por lo tanto, se mantienen las condiciones favorables de financiación para los solicitantes de préstamos hipotecarios. “Este factor sigue contribuyendo favorablemente a la dinámica del mercado inmobiliario, en un contexto de notable actividad hipotecaria”, destacan los registradores.

A pesar de la tendencia bajista de los tipos de interés, el recorrido de mejora, aseguran, va siendo cada vez menor, por lo que pude producirse a lo largo de los próximos meses algún mínimo histórico adicional, pero con cuantías próximas a los niveles actuales.

Los expertos alertan de que el aumento de la inflación puede provocar un punto de inflexión en la evolución de los tipos de interés si los bancos centrales redefinen su política de tipos, una vez pasado lo peor de la pandemia, y que en estos momentos está centrada en el crecimiento económico.

- Bajan las hipotecas a interés fijo, aunque siguen siendo la mayoría. En la época de la burbuja inmobiliaria, la mayoría de las hipotecas se contrataban a tipos de interés variable. Pero desde el año pasado, los créditos hipotecarios con interés fijo son los mayoritarios. La causa es que debido a que los intereses en estos momentos son bajos se prefiere pagar un interés fijo durante toda la vida de la hipoteca, aunque sea un poco más alto que el variable que marca ahora el mercado.

El 59,57% de los créditos hipotecarios del segundo semestre se formalizaron a tipo de interés fijo. Por lo tanto, la contratación a tipo de interés variable supuso el 43,24%. En 14 comunidades, entre ellas Galicia, se formalizaron más créditos hipotecarios a tipo fijo que a tipo variable durante el último año.

Con estos datos, los registradores consideran que en los próximos meses se producirá “una continuidad” en la contratación de más hipotecas a tipo de interés fijo “especialmente en la medida que no pocas entidades financieras están utilizando esta modalidad de contratación como reclamo publicitario en sus ofertas hipotecarias, que constituye en el actual contexto de tipos de interés bajos, un producto en el que la mayoría de bancos desean crecer en volumen”.