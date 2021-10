La campaña de las primarias del PSdeG-PSOE es ya un duelo sin miramientos entre los dos aspirantes, con ambos contrincantes tirando a dar donde más duela. Las formalidades aún por ser del mismo partido quedan ya fuera de escena. El primero en abrir fuego fue el actual secretario xeral, Gonzalo Caballero, quien el lunes se descolgó con unas declaraciones en las que acusaba al otro candidato y presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín Formoso, de “ir de ganchete” con Feijóo y de actuar en “convivencia” con él, además de reprocharle que el PSOE coruñés, del que Formoso es el responsable provincial, obtuviera los peores resultados en los últimos comicios autonómicos.

Demasiado bombardeo para que el presidente de la Diputación de A Coruña y aspirante a la secretaría xeral del PSdeG se quedara sin responder. Cosa que hizo ayer y no sin contundencia desde Lugo, en compañía de la alcaldesa, Lara Méndez. “Ser de derechas es permitir que el PP gobierne en las instituciones y mi trayectoria es precisamente la contraria”, le soltó a Caballero, argumentando que en las últimas elecciones municipales en la provincia de A Coruña el PSOE consiguió por primera vez más alcaldías que el PP.

Añadió que es preciso “entender” y “atender” Galicia, cuestiones que debe asumir el PSOE desde la dirección gallega para “generar ilusión” y “no resignarse a ser tercera fuerza” porque, insistió, “las mismas” personas que depositaron su confianza en el PSOE en las generales —en las que fue la primera fuerza— y municipales de 2019 “votaron mayoritariamente al PP” en las autonómicas de 2020, relegando al PSOE, siendo Caballero el candidato a la Xunta, a la tercera posición. Formoso, abrió la puerta a “gente con talento” como José Ramón Gómez Besteiro.

Caballero, desde Vila de Cruces, no rehuyó el duelo. Aseguró que tanto Pedro Sánchez como Pérez Touriño no eran de derechas cuando perdieron sus primeras elecciones y acabó reprochando de nuevo los resultados del partido en A Coruña. “Los socialistas ganamos votos y escaños en las últimas elecciones autonómicas en las provincias de Pontevedra y Ourense, mientras que en A Coruña obtuvimos el peor resultado. Este modelo que retrocedió en A Coruña no parece el conveniente para Galicia”, le espetó.