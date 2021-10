La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, reclama al Gobierno central que dote a Galicia de trenes Avril de ancho variable, porque sin ellos la llegada del AVE a Galicia “no aportará tiempos competitivos” hacia Madrid desde las principales ciudades gallegas.

En una entrevista concedida ayer a la Radio Galega, Vázquez insistió en que no solo hacen falta vías, sino también trenes: “No podremos estar satisfechos mientras no se aclare si tendremos la misma flota que a día de hoy, que son los Alvia que no alcanzan las altas velocidades de 300 kilómetros por hora”. Sin este equipamiento, tal y como avisó, los pasajeros se verán obligados “a hacer transbordo en Ourense” cuando viajen desde ciudades como Santiago, A Coruña o Vigo, puesto que el trayecto no estará garantizado “en poco más de tres horas”.

“Vamos a tener una pista de Fórmula 1 pero si tenemos que conducir un 600 la gente no va a querer coger trenes”, aseguró.