12:08

Sobre el traspaso de la AP-9, Feijóo advierte: "Seguiremos defendiendo y trabajando por su traspaso a la Comunidad" .

Pide además bonificaciones similares para la AP-53.

Y sobre la alta velocidad, dice que es "preocupante la previsión anunciada por el presidente de Renfe de que empezará a prestarse el servicio con la flota de trenes actuales y no con los trenes prometidos". "Esto supone que no tendremos alta velocidad, si no una reducción de los tiempos de viaje entre Galicia y Madrid por una mejor de la vía del tramo Pedralba-Taboadela", denuncia el titular de la Xunta.

"Se vuelve a aplazar la alta velocidad en todo el territorio, como minimo hasta el verano de 2022, una vez más y ya van demasiadas", se queja Feijóo.

El presidente de la Xunta asegura que el AVE es un objetivo de país y seguirá pidiendo su llegada a Vigo, Lugo y Ferrol.